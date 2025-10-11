शनिवार, 11 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Dr Lalji Prasad Nirmal targeted Akhilesh Yadav
Written By
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (18:57 IST)

अखिलेश का शासनकाल दलितों के अपमान, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का प्रतीक : लालजी प्रसाद निर्मल

Dr Lalji Prasad Nirmal targeted Akhilesh Yadav
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार
- लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा- अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में किया दलितों का अपमान, अब जेपीएनआईसी लूट का नहीं, लर्निंग सेंटर बनेगा
- निर्मल ने कहा- अखिलेश ने मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब का किया अपमान, जेपीएनआईसी में जमकर लूटा जनता का पैसा
- लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा- योगी सरकार ने किया स्मारकों का संरक्षण, सपा राज में अंधकार में डूबा था आंबेडकर स्मारक
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सपा शासनकाल (2012–2017) दलितों के अपमान, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि जिस समय पूरे देश में मान्यवर कांशीराम जी के नाम से बने संस्थानों को सम्मान दिया जा रहा था, उसी समय अखिलेश यादव ने उनके नाम को मिटाने का काम किया।

डॉ. निर्मल ने कहा कि लखनऊ का उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय, जो मान्यवर कांशीराम जी के नाम से था, उससे नाम हटाया गया। यही नहीं, कांशीराम जी के नाम से चलने वाली सभी सरकारी योजनाओं के नाम भी बदल दिए गए। यह कृत्य दलितों के सम्मान पर गहरी चोट थी। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी की रैली ने समाजवादी पार्टी के असली चरित्र का पर्दाफाश कर दिया है जो दलित विरोधी और महापुरुषों के प्रति अपमानजनक रवैया रखने वाली पार्टी है।
 
अखिलेश के राज में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बना जेपीएनआईसी 
सपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के प्रतीक बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना की शुरुआत 200 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी, लेकिन 2017 तक इसकी लागत बढ़कर 867 करोड़ रुपए हो गई और फिर भी परियोजना अधूरी रही। ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से यह केंद्र 'कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा' बन गया।
उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने आते ही जेपीएनआईसी समिति को भंग कर यह परियोजना एलडीए के सुपुर्द की, ताकि इसे पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके। सरकार ने 882.74 करोड़ रुपए की धनराशि ऋण के रूप में स्थानांतरित कर दी है, जिसे 30 वर्षों में लौटाया जाएगा।

अब इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिक ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपरपज कोर्ट और मल्टीलेवल पार्किंग (750 वाहनों की क्षमता) का निर्माण कराया जा रहा है। इसे अब इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तर्ज पर लर्निंग सेंटर के रूप में जनता के लिए खोला जाएगा, न कि अखिलेश यादव के शासनकाल में लूट के केंद्र के रूप में। 
 
अखिलेश ने किया दलितों का उत्पीड़न
डॉ. निर्मल ने कहा कि अखिलेश यादव जिस कांग्रेस के साथ आज गलबहियां कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने देश में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का अपमान किया था। यह वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को 'भारत रत्न' देने में देरी की, उनके नाम पर कोई प्रतिमा नहीं लगवाई और प्रमोशन में आरक्षण के बिल को संसद में फाड़ दिया।
उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं ताकि अपने पापों को छुपा सकें, लेकिन जनता सब जान चुकी है। उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ दलितों के आरक्षण का विरोध किया, बल्कि लाखों दलित कर्मचारियों का रिवर्जन कर दिया, उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे कराए और उत्पीड़न किया।

2012 से 2017 के बीच डॉ. आंबेडकर स्मारक में रातभर अंधेरा रहता था, लाइटें बंद थीं, पत्थर टूटे पड़े थे, पीतल की पट्टिकाएं उखाड़ी गई थीं। सपा ने स्मारकों को नष्ट करने का काम किया। इसके विपरीत, योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी ईमानदारी से बाबा साहब आंबेडकर की धरोहरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया।

उन्होंने कहा कि डॉ.बाबा साहब आंबेडकर हमारी आस्था के केंद्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उनके विचारों को सहेजा, बल्कि उनके सभी पांच तीर्थ स्थलों का विकास किया, दलितों को आर्थिक सशक्तिकरण दिया, संसद और विधान परिषद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया। यही सच्चा सामाजिक न्याय है।
 
दलित समाज को भ्रमित नहीं कर पाएंगे सपा और कांग्रेस 
डॉ. निर्मल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद की कोई जगह नहीं, अध्यक्ष और नेताओं का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। जबकि कांग्रेस, सपा और बसपा जैसी पार्टियां परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं।
उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि बसपा को योगी आदित्यनाथ की जरूरत है, उन्हें यह समझना चाहिए कि योगी जी ने जिस ईमानदारी और पारदर्शिता से बाबा साहब के स्मारकों को सम्मान दिया है वह किसी अन्य सरकार ने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश का दलित समाज जाग चुका है।

उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कौन दलितों के अधिकारों की रक्षा करता है और कौन उन्हें भ्रमित करता है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ, जनता उसे पूरी तरह खारिज कर देगी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकाया

भारत आए तालिबानी विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पाकिस्तान को धमकायाTaliban Foreign Minister visits India: भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि वे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुत्ताकी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि उसे सीमापार की कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानी जनता के धैर्य और साहस को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए।

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

मेलोनी इटली में करेंगी बुर्का को बैन, उल्‍लंघन पर लगेगा भारी जुर्मानाItaly prepares to ban burqa : इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। एक बार बिल पास होकर कानून बन गया तो इसका उल्लंघन करने पर 300 से 3000 यूरो यानी 30 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा।

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कार

ट्रंप को बड़ा झटका, मारिया मचाडो को मिला नोबेल शांति पुरस्कारNobel Peace Prize : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब नोबेल समिति ने वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचोडो को नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। ट्रंप ने 7 बड़े युद्ध समाप्त करने का दावा करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार मांगा था। हालांकि समिति ने ट्रंप पर मारिया को प्राथमिकता दी।

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयानChirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसाल

एनीमिया के खिलाफ 9 लाख बेटियों ने जीती जंग, पेश की मिसालएनीमिया मुक्त अभियान में कानपुर ने बनाया कीर्तिमान, लाल गोली बनी सेहत की डोरी, एक दिन में 9.04 लाख महिलाओं और बच्चियों ने खाई आयरन की गोली

और भी वीडियो देखें

Premanand Maharaj की तबीयत अब कैसी है, क्या फिर शुरू करेंगे पदयात्रा, आश्रम की ओर से आया बड़ा अपडेट

Premanand Maharaj की तबीयत अब कैसी है, क्या फिर शुरू करेंगे पदयात्रा, आश्रम की ओर से आया बड़ा अपडेटवृंदावन के राधा रसिक संत प्रेमानंदजी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर उनके अनुयायी खासे चिंतित है। खासकर, युवा पीढ़ी उनसे खासी प्रभावित है। 4 अक्टूबर से उनकी पदयात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इसके बाद से ही लोगों में उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता थी।

यूपी में नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों की कला प्रतिभा को मिलेगा मंच

यूपी में नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों की कला प्रतिभा को मिलेगा मंचUttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा को रचनात्मक, आनंदमय और समग्र बनाने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों की कला प्रतिभा को मंच देने हेतु राज्य स्तरीय कला उत्सव-2025 का आयोजन 13 अक्टूबर को सेंट एन्थोनी कान्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, प्रयागराज में किया जाएगा। इस वर्ष उत्सव का विषय ‘विकसित भारत 2047 के भारत की परिकल्पना’ निर्धारित किया गया है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?

खतरों का सामना कर रही हैं लड़कियां.. CJI बीआर गवई ने क्‍यों कहा ऐसा?Chief Justice BR Gavai News : देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने शनिवार को राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श सम्मेलन में कहा कि डिजिटल युग में लड़कियां नई तरह की चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही हैं। सीजेआई गवई ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारे बच्चे, खासतौर पर हमारी बेटियां, पूरी तरह सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षा उस जगह संभव है, जहां गरिमा छीनी जाती है, आवाजें दबा दी जाती हैं या सपनों को हालातों से बांध दिया जाता है?

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबला

क्या राघोपुर बनेगा 'रायबरेली', हो सकता है तेजस्वी और प्रशांत किशोर का मुकाबलाTejashwi Yadav vs Prashant Kishor in Raghopur: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की परंपरागत सीट राघोपुर में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वर्तमान में इस सीट पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधायक हैं। लेकिन, प्रशांत किशोर जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लग रहा है कि इस बार इस सीट पर तगड़ी टक्कर हो सकती है।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमत

OnePlus 15 मचा देगा बवाल, 7,300mAh की दमदार बैटरी और धांसू फीचर्स, जानिए कब होगा लॉन्च और क्या होगी कीमतOnePlus 15 को जल्द ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। कंपनी ने फोन का फर्स्ट लुक हाल ही में टीज किया है।वनप्लस का यह फ्लैगशिप फोन 27 अक्टूबर को चीन में अगले महीने भारत समेत ग्लोबल मार्केट में पेश किया जा सकता है। OnePlus का यह फ्लैगशिप फोन 6.78 इंच के बड़े 1.5K BOE X3 AMOLED डिस्प्ले के साथ आ सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

करवा चौथ

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com