सोमवार, 15 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Development accelerated in Uttar Pradesh under leadership of Chief Minister Yogi Adityanath
Written By
Last Modified: लखनऊ , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (17:55 IST)

यूपी का नया अवतार : जमीन पर रफ्तार, आकाश में विस्तार

Development accelerated in Uttar Pradesh under leadership of Chief Minister Yogi Adityanath
  • रोड और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही योगी सरकार
  • 2017 से पहले धीमी प्रगति, योगी सरकार ने दी रफ्तार
  • राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क दोगुना से ज्यादा बढ़ा
Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 'विकसित यूपी @2047' के विजन की ओर बढ़ते हुए परिवहन और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव का साक्षी बन रहा है। पिछले साढ़े 8 वर्षों में जिस तेजी से सड़क, एक्सप्रेसवे और एविएशन सेक्टर में प्रगति हुई है, उसने न केवल प्रदेश की रफ्तार बढ़ाई है बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश और विकास का नया केंद्र बना दिया है।
 
2017 से पहले की स्थिति : धीमी प्रगति, सीमित संसाधन
वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सड़क और एविएशन अवसंरचना विकास की रफ्तार बेहद धीमी थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क लंबाई 2013-14 में 51,549 किलोमीटर से बढ़कर 2016-17 में मात्र 56,846 किलोमीटर हो सकी। हवाई कनेक्टिविटी भी सीमित थी और 17 वर्षों (1999 से 2016 तक) में विमान यात्रियों की संख्या में केवल 55 लाख की वृद्धि हुई थी। प्रदेश में उस समय मात्र तीन एक्सप्रेसवे और गिने-चुने हवाई अड्डे संचालित थे।
 
साढ़े 8 साल में बड़ा बदलाव : जमीन से आकाश तक नई उड़ान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 के बाद सड़क, हवाई और जल परिवहन में समन्वित दृष्टिकोण के साथ ठोस कदम उठाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क लंबाई 2024-25 तक 77,425 किलोमीटर तक पहुंच गई। वहीं, एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे आगे निकलते हुए 22 एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के महाअभियान में जुटी हुई है। एविएशन सेक्टर में भी यूपी ने छलांग लगाई और 12 घरेलू तथा 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हो चुके।
 
एक्सप्रेसवे प्रदेश बना उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश अब 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में जाना जा रहा है। 1949-50 में जहां कोई एक्सप्रेसवे नहीं था, वहीं 2016-17 तक यह संख्या केवल 3 तक पहुंच सकी थी। लेकिन 2025-26 तक यह बढ़कर 22 हो गई है, इसमें संचालित और निर्माणाधीन दोनों शामिल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट न केवल आंतरिक कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, बल्कि लॉजिस्टिक हब के रूप में यूपी की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
 
प्रमुख निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और व्यापक बनाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू हो गये हैं। इनमें गंगा एक्सप्रेसवे के साथ ही चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, मेरठ-हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे (मुजफ्फरनगर के रास्ते) और चित्रकूट-रीवा लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश का सड़क नेटवर्क न केवल और मजबूत होगा बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
 
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार
2004-05 में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 5,599 किलोमीटर था, जो 2023-24 तक बढ़कर 12,292 किलोमीटर हो गया। इस दोगुनी से अधिक वृद्धि ने राज्य के भीतर व्यापार, माल ढुलाई और औद्योगिक विकास को नई गति दी है। इससे न केवल रसद लागत कम हुई है, बल्कि यूपी उत्तर भारत में एक रणनीतिक ट्रांजिट हब बन गया है।
 
हवाई कनेक्टिविटी में आई क्रांति
1950 में जहां प्रदेश में एक भी हवाई अड्डा नहीं था, वहीं 2025 तक इनकी संख्या 16 (पांच निर्माणाधीन सहित) हो चुकी है। इसमें 12 घरेलू और 4 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शामिल हैं। विशेष रूप से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आने वाले समय में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शुमार होगा और कार्गो तथा ट्रांजिट हब के रूप में उत्तर प्रदेश को नई पहचान देगा।
 
विमान यात्रियों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि
2017 से पहले 17 वर्षों में हवाई यात्रियों की संख्या में 55 लाख की वृद्धि हुई थी, जबकि पिछले 8 वर्षों में यह वृद्धि 82 लाख तक पहुंच गई। 2025 में विमान यात्रियों की संख्या 1.42 करोड़ तक अनुमानित है। इस तेजी ने यूपी को विमानन क्षेत्र में नई उड़ान दी है।
 
भविष्य की राह 2030 तक : कनेक्टिविटी का महाजाल
प्रदेश में पूरब से पश्चिम की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव के बाद अब योगी सरकार 2030 तक उत्तर-दक्षिण कनेक्टिविटी का विशाल नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में काम कर रही है। सभी जिला मुख्यालयों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने, नेपाल सीमा पर बहुउद्देशीय ट्रांजिट हब विकसित करने और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विश्वस्तरीय रोपवे निर्माण की योजना है।
 
विजन 2047 : एक मंडल-एक एयरपोर्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमुख विजन है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश में हर मंडल का अपना एक विश्वस्तरीय एयरपोर्ट हो। सभी 75 जिलों को एक्सप्रेसवे और एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही ग्रीन स्मार्ट हाईवे, एयर कार्गो हब, हेलिपोर्ट और आधुनिक एविएशन इकोसिस्टम से उत्तर प्रदेश को एक ग्लोबल कनेक्टिविटी सेंटर के रूप में स्थापित करने की योजना है।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबर

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबरसुलेखा शाह (बदला हुआ नाम) ‘जेन जेड’ समूह की नेपाली मूल की सदस्य हैं, जिनका जन्म और परवरिश भारत में हुई। उन्होंने दिल्ली में अपने नेपाली माता-पिता के साथ, नेपाल में घटित घटनाओं को उतनी ही उत्सुकता से देखा, जितना कि काठमांडू में उनके चचेरे भाई-बहनों ने।

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!बृजभूमि का प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर की मनमोहक मूर्ति में भक्तों को राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, पर इस मंदिर की एक और गूढ़ पहचान है, गर्भगृह के नीचे छिपा खजाना, जिसे 'तोशखाना' या 'बिहारीजी का खजाना' कहा जाता है। इस खजाने को 54 साल बाद एक बार फिर खोले जाने की तैयारी है।

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकरमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ‘कौन पर्रिकर’ वाली अपनी टिप्पणी से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर नागरिक मुद्दों की पड़ताल के लिए औचक दौरे करते थे। पर्रिकर की उनके प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से तारीफ की जाती थी।

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लान

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है तथा जीवाश्म ईंधन के भंडारों की खोज और हरित ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगेRSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में 'भगवान' एक हों या अनेक, दोनों में टकराव होता है। हमारे दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे टकराव में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है; सिर्फ 'भगवान' हैं और कोई नहीं। तब सारे टकराव बेकार हो गए।

और भी वीडियो देखें

तो रद्द करेंगे SIR, सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी, अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई

तो रद्द करेंगे SIR, सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को चेतावनी, अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाईसुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में SIR (वोटर वेरिफिकेशन) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बिहार चुनाव के किसी भी चरण में चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी अवैधता मिलती है तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।

अगस्त में बढ़ गई थोक महंगाई की दर, 2 महीने बाद हुई पॉजिटिव

अगस्त में बढ़ गई थोक महंगाई की दर, 2 महीने बाद हुई पॉजिटिवWPI inflation August 2025 : खाद्य पदार्थों और विनिर्मित वस्तुओं के दाम में मामूली वृद्धि के कारण थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति (WPI) 2 महीने बाद अगस्त में 0.52 प्रतिशत पर सकारात्मक क्षेत्र में लौट आई। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति जुलाई और जून में क्रमशः ऋणात्मक 0.58 प्रतिशत और ऋणात्मक 0.19 प्रतिशत रही। पिछले साल अगस्त में यह 1.25 प्रतिशत थी। ईंधन और बिजली क्षेत्र में अगस्त में नकारात्मक मुद्रास्फीति या अपस्फीति 3.17 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई में यह 2.43 प्रतिशत थी।

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदी

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदीसोने की कीमत आसमान पर होने के कारण लोगों ने गहने-जेवरात की खरीद कम कर दी है, यहां तक कि कैरेट पर भी समझौता कर रहे हैं, इसके बावजूद सर्राफा व्यापारियों की चांदी है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति दस ग्राम से ऊपर है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह इस साल 30 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ है। आखिर सोना कितना ऊपर पहुंचेगा और इसमें कितनी राहत मिलने वाली है।

LIVE: ‍बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा- गड़बड़ी मिली तो...

LIVE: ‍बिहार में SIR पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा- गड़बड़ी मिली तो...Latest News Today Live Updates in Hindi : मुंबई के वडाला इलाके में सोमवार को मोनोरेल अचानक तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई। फंसे हुए यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बैठाकर रवाना किया गया। पल पल की जानकारी...

रूस के ड्रोन अटैक से भड़का पोलैंड, एक्शन में NATO, मंडरा रहा है एक और युद्ध का खतरा

रूस के ड्रोन अटैक से भड़का पोलैंड, एक्शन में NATO, मंडरा रहा है एक और युद्ध का खतराRussia Polland Nato news : रूस द्वारा किए गए ड्रोन हमले से पोलैंड का गुस्सा भड़क गया है। इधर नाटो ने भी पोलैंड में आर्टिकल-4 लागू कर दिया है। पोलैंड ने सीमा के पास रूसी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए हेलीकॉप्टर और विमान तैनात किए हैं। यहां अब नाटो भी सक्रिय नजर आ रहा है। इससे अब पोलैंड और नाटो के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com