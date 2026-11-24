दिल्ली पुलिस पर सबसे बड़ा हमला: थाने के अंदर 5 और बाहर 4 जवानों को मारा चाकू, एनकाउंटर में आरोपी को लगीं 6 गोलियां

कैसे शुरू हुआ पूरा घटनाक्रम?

जानकारी के अनुसार, आरोपी नबील की मां और बहन के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी शिकायत पर पूछताछ के लिए पुलिस ने नबील को जामा मस्जिद थाने बुलाया था। पूछताछ के दौरान नबील ने अचानक चाकू निकालकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की मां और बहन के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था। इसी शिकायत के संबंध में पुलिस ने नबील को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था।

चितली कबर में हुआ एनकाउंटर

थाने से भागने के बाद आरोपी ने रास्ते में एक टू-व्हीलर लूट लिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन्स यूनिट ने तत्परता दिखाते हुए उसे चितली कबर इलाके में ट्रैक कर घेर लिया। जब पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने एक बार फिर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 4 कॉन्स्टेबल घायल हो गए।

आत्मरक्षा और आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस ने नियंत्रित फायरिंग की। सेंट्रल डीसीपी के मुताबिक, पुलिस टीम ने कमर के नीचे निशाना साधते हुए कुल 8 राउंड फायर किए, जिनमें से 6 गोलियां आरोपी के पैरों में लगीं।

हमले में घायल सभी 9 पुलिसकर्मियों के चेहरे और गर्दन पर चोटें आई हैं। उन्हें पहले संजीवन अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सर गंगा राम अस्पताल रेफर किया गया है। इनमें से तीन पुलिसकर्मी आईसीयू (ICU) में भर्ती हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। गोली लगने से घायल नबील को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

नबील के खिलाफ साल 2022 में दरियागंज थाने में आईपीसी की धारा 324 (धारदार हथियार से जानबूझकर हमला करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है।