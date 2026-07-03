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Written By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 3 July 2026 (18:55 IST)

60 दिनों में खाते में आएगा पैसा, EV खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताई योजना

delhi ev policy
Written By: सुधीर शर्मा
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (18:55 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (19:02 IST)
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दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को और अधिक प्रभावी एवं जनसुलभ बनाने की दिशा में EV Subsidy Portal का शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब दिल्लीवासी घर बैठे ईवी सब्सिडी एवं अन्य प्रोत्साहनों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, अपने आवेदन की रियल-टाइम स्थिति देख सकेंगे तथा सत्यापन पूर्ण होने के उपरांत अधिकतम 60 दिनों के भीतर डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रोत्साहन राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा स्वच्छ, हरित और प्रदूषण-मुक्त दिल्ली के संकल्प को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
परिवहन मंत्री ने कहा कि 30 दिन की अवधि पूरी तरह से निर्धारित है। सके भीतर उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना होगा और संबंधित पोर्टल पर उसकी जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद सरकार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
मंत्री के अनुसार, आवेदन और सत्यापन के बाद उपभोक्ताओं के बैंक खाते में 60 दिनों के भीतर राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार ने इस पूरी प्रणाली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी से जुड़े सभी प्रावधान पहले ही तैयार कर लिए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए न केवल तकनीकी व्यवस्था मजबूत की गई है, बल्कि सब्सिडी वितरण प्रणाली को भी पारदर्शी और तेज बनाया गया है। सरकार का दावा है कि वह लगातार इस योजना पर काम कर रही है ताकि दिल्ली में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके।
लेखक के बारे में
सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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