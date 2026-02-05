गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (16:44 IST)

मेघालय में कोयला खदान मजदूरों के लिए बन गई मौत का कुआं, 10 की मौत

coal
मेघालय के एक कोयला खदान क्षेत्र में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 मजदूरों की मौत हो गई। मीडिया खबरों के मुताबिक कई अन्य के घायल होने की आशंका जताई जा रही है।  दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर मेघालय की कोयला खदानों में मजदूरों की सुरक्षा और अवैध खनन की समस्या को उजागर कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक कई मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। 
मीडिया खबरों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि खदान के अंदर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग व प्रशासन राहत-बचाव कार्य में जुट गए। प्रारंभिक जांच में गैस लीकेज या अवैध खनन के दौरान विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। Edited by : Sudhir Sharma 
