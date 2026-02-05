मेघालय में कोयला खदान मजदूरों के लिए बन गई मौत का कुआं, 10 की मौत

मेघालय के एक कोयला खदान क्षेत्र में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 मजदूरों की मौत हो गई। मीडिया खबरों के मुताबिक कई अन्य के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर मेघालय की कोयला खदानों में मजदूरों की सुरक्षा और अवैध खनन की समस्या को उजागर कर दिया है। मीडिया खबरों के मुताबिक कई मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं।

मीडिया खबरों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि खदान के अंदर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग व प्रशासन राहत-बचाव कार्य में जुट गए। प्रारंभिक जांच में गैस लीकेज या अवैध खनन के दौरान विस्फोट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। Edited by : Sudhir Sharma