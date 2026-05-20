CM विजय थलपति से ही सीख लें दूसरे राज्यों के मुख्‍यमंत्री और मंत्री, नहीं होगा ट्रैफिक जाम

CM Vijay Thalapathy convoy video: तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्‍यमंत्री विजय थलपति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका काफिला सड़क पर नजर आ रहा है। हालांकि मुख्‍यमंत्री के काफिले के लिए ट्रैफिक को नहीं रोका गया। एक लेन में मुख्‍यमंत्री का काफिला जा रहा था, जबकि दूसरी लेन में सामान्य तरीके से ट्रैफिक चल रहा था।

मुख्‍यमंत्री विजय के इस कदम की काफी सराहना हो रही है क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है, जब भी किसी राज्य में मुख्यमंत्री या किसी मंत्री का काफिला सड़क पर निकलता है तो उस इलाके के ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय के लिए ट्रैफिक पर दबाव बढ़ जाता है और लोगों को भी परेशान होना पड़ता है। लेकिन, जिस तरह विजय का काफिला जा रहा है कि उससे किसी को भी परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जिस तरह पेट्रोल-डीजल का संकट चल रहा है, उससे मुख्यमंत्री का काफिला छोटा होना चाहिए था।

सीएम विजय ने यह एक बेहतरीन कदम उठाया है... अन्य मुख्यमंत्रियों को भी इसको जरूर फॉलो करना चाहिए... काफिले के लिए ट्रैफिक को बिल्कुल नहीं रोका गया.... बस बीच में पुलिस वाले खड़े हो गए.. उधर पब्लिक की गाड़ियां सरपट दौड़ रही है... pic.twitter.com/b27Q5HrpL6 — Dinesh Dangi (@dineshdangi84) May 20, 2026 मनजीत ने लिखा- ये सच में एक शानदार पहल है और बाकी मुख्यमंत्रियों को भी इसे अपनाना चाहिए। ट्रैफिक को बिना रोके काफिले का गुजरना एक बेहतरीन आइडिया है, इससे लोगों को भी परेशानी नहीं होती। उम्मीद है कि और भी नेता इस तरह के कदम उठाएंगे, ताकि सबकी यात्रा आसान हो सके।

श्रीधर नायडू ने लिखा- ट्रैफ़िक मैनेजमेंट के एक उदाहरण के तौर पर, मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ 2-4 पुलिस एस्कॉर्ट होते हैं जो आगे बढ़ते हुए ट्रैफ़िक को हटाते जाते हैं। इसमें न तो ट्रैफ़िक को रोका जाता है, न ही उसका रास्ता बदला जाता है, और न ही सड़क पर पुलिस को तैनात किया जाता है। यह तरीका ज़्यादा असरदार और कुशल है।

सिलंबू वी ने लिखा- यह अच्छी बात है कि TVK को ज़्यादातर PR (पब्लिसिटी) उत्तर भारत से मिली, क्योंकि तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग (उनके फैन्स को छोड़कर) इसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं मानते। ज्यादातर मुख्यमंत्री सेंट फोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में ही रहते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर रहते हैं, इसलिए उनके काफ़िले को इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें हमारे लिए कुछ भी खास नहीं है। इससे पुलिस और दूसरे लोगों पर बेवजह का तनाव पड़ता है। मुख्यमंत्री को जल्द ही सेंट फ़ोर्ट के पास कहीं शिफ़्ट हो जाना चाहिए।