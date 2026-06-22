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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: देहरादून , सोमवार, 22 जून 2026 (15:24 IST)

संत समाज की भूमिका सदैव प्रेरणादायी : CM धामी

CM Pushkar Singh Dhami
CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायवाला में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन में कहा कि सनातन परंपरा के संरक्षण और समाज को सही दिशा देने में संत समाज की भूमिका सदैव प्रेरणादायी रही है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता निरंतर सुदृढ़ हो रही है।
 
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रायवाला में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन में पूज्य संत-महात्माओं का सान्निध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा के संरक्षण और समाज को सही दिशा देने में संत समाज की भूमिका सदैव प्रेरणादायी रही है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और सामाजिक समरसता निरंतर सुदृढ़ हो रही है।
उन्होंने कहा कि संत समाज के मार्गदर्शन एवं सहयोग से वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले दिव्य और भव्य कुंभ के सफल आयोजन हेतु व्यापक तैयारियां की जा रही हैं, जिससे विश्वभर से आने वाले श्रद्धालुओं को एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। इस अवसर पर साधु-संतों के साथ ही 
 
इस अवसर पर पूज्य साधु-संतों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आदि मौजूद थे। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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