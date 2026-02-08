Assam CM Himanta Biswa Sarma : CM हिमंत बिस्वा सरमा ने गौरव गोगोई के 'पाकिस्तान कनेक्शन' पर किया चौंकाने वाला खुलासा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री सरमा ने दावा किया है कि गौरव गोगोई के पाकिस्तान दौरे से जुड़े कुछ 'चौंकाने वाले खुलासे' हुए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक सरमा के अनुसार, गोगोई ने अपने कुछ साथियों के साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी, जिसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के संबंध पाकिस्तान से हैं और यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरमा ने संकेत दिया कि आने वाले समय में इस यात्रा से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं।

कांग्रेस ने क्या कहा

इन सनसनीखेज आरोपों के बाद अब तक कांग्रेस पार्टी या खुद गौरव गोगोई की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद असम से लेकर दिल्ली तक कूटनीतिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।





मियां मुसलमानों को लेकर की थी टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच मियां मुसलमानों को लेकर एक नया सियासी विवाद छिड़ गया है। हिमंता बिस्वा सरमा ने मियां मुसलमानों को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं। इसमें उन्होंने '₹5 मांगें तो ₹4 दो' और 'मियां मुसलमानों का बहिष्कार करो' जैसे बयान दिए थे। इन बयानों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद में एक रैली के दौरान तल्ख तेवर में दिया. ओवैसी ने सरमा के बयानों को '₹2 के भिखारी वाली' टिप्पणी बताया और संविधान की समानता का हवाला दिया।

Edited by : Sudhir Sharma