शनिवार, 20 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Chief Minister Yogi Adityanath listened to people's problems during Janta Darshan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: गोरखपुर (उप्र) , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (18:36 IST)

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath listened to people's problems during Janta Darshan
- कड़ाके की ठंड में भी मुख्यमंत्री ने किया जनता दर्शन, 250 लोगों की सुनीं समस्याएं
- जनता दर्शन में आई शिकायत पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
- मुख्यमंत्री योगी ने कहा- घबराएं नहीं, हर समस्या का कराएंगे प्रभावी निराकरण
Chief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे एजेंटों से पीड़ितों का पूरा पैसा भी वापस कराया जाए। उन्होंने विदेश भेजने के नाम पर फ्रॉड करने वालों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शनिवार सुबह कड़ाके की ठंड में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते हुए दिए।

गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का प्रभावी निराकरण कराया जाएगा। जनता दर्शन में आई एक महिला ने परिवार के एक सदस्य को विदेश भेजने के नाम पर एजेंट द्वारा ठगी किए जाने का मामला मुख्यमंत्री को बताया।
इस पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित का पैसा दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला को भी समझाते हुए कहा, विदेश जाने के नाम पर एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। गलत तरीके से जाने पर लोगों को वहां जेल में रहना पड़ जाता है।

जनता दर्शन में आए पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है।

मुख्यमंत्री ने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। हर पीड़ित की त्वरित मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधिसम्मत कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए।
जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। जनता दर्शन में परिजनों के साथ आए बच्चों को प्यार-दुलारकर मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हुए चॉकलेट दी।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ा

Jeffrey Epstein files का नया धमाका, बिल गेट्स और वुडी एलन समेत कई दिग्गजों की तस्वीरें आई सामने, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ायौन अपराधों के दोषी दिवंगत जेफरी एपस्टीन के मामले में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे बड़े यौन अपराधी Jeffrey Epstein के कारनामों से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरों का जखीरा खुलना शुरू हो गया है। अमेरिकी हाउस डेमोक्रेट्स द्वारा गुरुवार (18 दिसंबर) को जारी की गई नई तस्वीरों ने दुनिया के कई रईसों और प्रभावशाली हस्तियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन तस्वीरों में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और मशहूर फिल्म निर्माता वुडी एलन जैसी हस्तियां नजर आ रही हैं।

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा।

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नाम

SIR : गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, कैसे चेक करें अपना नामचुनाव आयोग ने तीन दिन पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, गोआ, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। अब तमिलनाडु और गुजरात में भी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है।

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआर

CM नीतीश कुमार से नाराज नहीं हिजाब वाली लड़की, नौकरी ज्‍वॉइन करेगी, इधर मुफ्ती की बेटी ने करवाई एफआईआरबिहार के CM नीतीश कुमार की ओर से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आयुष चिकित्सक नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का वीडियो वायरल होने के बाद, यह चर्चा तेज थी कि वह अपमानित महसूस कर रही हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन इस मामले में नई बात सामने आई है।

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्री

PM मोदी का X पर दबदबा, 'मोस्ट लाइक्ड' रैंकिंग में टॉप पर रहे प्रधानमंत्रीसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत हर देश के लिए महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट की सूची दिखाई जाती है। इस नई रैंकिंग में भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल प्रभाव एक बार फिर नजय आया है।

और भी वीडियो देखें

योगी सरकार की सख्ती से अवैध ईंट भट्टों पर लगी लगाम, विनियमन से प्राप्त हुई 193.5 करोड़ की आय, प्रदूषण नियंत्रण में मिली बड़ी सफलता

योगी सरकार की सख्ती से अवैध ईंट भट्टों पर लगी लगाम, विनियमन से प्राप्त हुई 193.5 करोड़ की आय, प्रदूषण नियंत्रण में मिली बड़ी सफलताChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ईंट भट्टों के विनियमन के लिए जनपद स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिससे एक ओर प्रदेश में ईंट भट्टों के संचालन का नियमितीकरण हुआ है, साथ ही एनजीटी के मानकों के अनुरूप प्रदूषण स्तर में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण उपाय लागू किए जा सके हैं। वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ईंट भट्टों से लगभग 193.5 करोड़ रुपए विनियमन शुल्क के रूप में आय की प्राप्ति हुई है।

कफ सिरप केस में UP के मंत्री खन्ना ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले- आरोपियों को बचाना चाहते हैं सपा अध्‍यक्ष यादव

कफ सिरप केस में UP के मंत्री खन्ना ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले- आरोपियों को बचाना चाहते हैं सपा अध्‍यक्ष यादवUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कोडिंग युक्त कफ सिरप मामले को लेकर सरकार की गंभीरता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कफ़ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आरोपियों को बचाना चाहते हैं।

यूपी में कथा वाचक को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने पर विवाद, डीजीपी ने एसपी से मांगा स्पष्टीकरण, क्‍या है पूरा मामला

यूपी में कथा वाचक को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने पर विवाद, डीजीपी ने एसपी से मांगा स्पष्टीकरण, क्‍या है पूरा मामलाउत्तरप्रदेश के बहराइच में पुलिस रंगरूटों द्वारा एक कथावाचक को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। संवैधानिक उल्लंघन के आरोपों के बीच राज्य के डीजीपी राजीव कृष्णा ने संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं इसे लेकर अपनी तरफ से पक्ष भी रखा गया है।

मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी, बोलीं- मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, हम सब मुकाबले को तैयार...

मोदी सरकार पर भड़कीं सोनिया गांधी, बोलीं- मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया, हम सब मुकाबले को तैयार...Sonia Gandhi News : कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरूप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया। सोनिया ने कहा, इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं।

ऑनलानइन बेटिंग एप एविटर में 30 लाख रुपए गंवाने के बाद सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने की खुदकुशी

ऑनलानइन बेटिंग एप एविटर में 30 लाख रुपए गंवाने के बाद सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने की खुदकुशीसरकार ने भले ही पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर देश में प्रतिबंध लगा दिया हो लेकिन अब भी युवा ऑनलाइन गेमिंग में फंस कर लाखों रूपए गवांने के बाद आत्महत्या कर रहे है। ताजा मामला राजधानी भोपाल के अयोध्या नगर इलाके का है जहां ऑनलाइन गेमिंग में 30 लाख रुपये गंवाने के बाद एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक शिवान गुप्ता जो पेशे से सिविल कॉन्ट्रेकटर थे उन्होंने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले शिवान ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें ऑनलाइन गेम एविएटर में 30 लाख रूपए हारने के बाद सुसाइड की बात कही।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com