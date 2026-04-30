गुरुवार, 30 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. Chief Minister Pushkar Singh Dhami's big decision regarding minimum wage of workers
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: देहरादून (उत्तराखंड) , गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (14:16 IST)

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री धामी का बड़ा फैसला, श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में होगी बढ़ोतरी

Chief Minister Pushkar Singh Dhami's big decision regarding minimum wage of workers
Uttarakhand news : उत्तराखंड के उद्योगों और इंजीनियरिंग इकाइयों, निजी और अनुसूचित संस्थानों के 3 लाख से अधिक श्रमिकों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पिछले 2 दशकों से लंबित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी इस अधिसूचना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं। यह दरें एक अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। नई दरों के तहत अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 13,800 रुपए, अर्धकुशल का 15,000 रुपए और कुशल श्रमिकों का वेतन 16,900 रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।
यह बढ़ोतरी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सड़क निर्माण, पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों, निजी क्लीनिक, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, होटल-रेस्टोरेंट, निजी शिक्षण संस्थान, पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, ईंट-भट्टा, डेयरी और बेकरी जैसे 57 से अधिक अनुसूचित प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों पर लागू होगी।
Edited By : Chetan Gour 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

UP के IPS अधिकारी की कार्रवाई पर बंगाल में सियासी घमासान- 'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं'

UP के IPS अधिकारी की कार्रवाई पर बंगाल में सियासी घमासान- 'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं'पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले कानून-व्यवस्था को लेकर एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की गतिविधियों पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन पर अपनी सीमा से आगे बढ़कर पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया है।

कागज लाओ, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, नियम पूरे करो, 19300 रुपए के लिए बहन के कंकाल को कब्र खोदकर लाया जीतू मुंडा

कागज लाओ, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, नियम पूरे करो, 19300 रुपए के लिए बहन के कंकाल को कब्र खोदकर लाया जीतू मुंडाओडिशा के केओंझर जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी मृत बहन के खाते से पैसे निकालने में असफल रहने के बाद उसकी कब्र से अवशेष निकालकर बैंक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार, 59 वर्षीय जीतू मुंडा, जो डियानाली गांव का निवासी है, सोमवार को स्थानीय बैंक पहुंचा और अपनी बहन के अवशेष बैंक परिसर के बाहर रख दिए। इस घटना से बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

PWD मंत्री राकेश सिंह और IAS अरविंद शाह में टकराव, CM तक पहुंची शिकायत

PWD मंत्री राकेश सिंह और IAS अरविंद शाह में टकराव, CM तक पहुंची शिकायतमध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं और मंत्रियों और अफसरों में टकराव लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और जबलपुर स्मार्ट सिटी सीईओ अरविंद शाह से जुड़ा है। आरोप है कि मंत्री राकेश सिंह ने स्मार्ट सिटी जबलपुर के सीईओ आईएएस अधिकारी अरविंद शाह को अपने बंगले पर बुलाकर न सिर्फ उनसे अभद्रता की बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने IAS अफसर अरविंद शाह पर गंभीर आरोप लगाए है।

Airlines crisis : क्या बंद होने की कगार पर एयरलाइंस, सरकार से मदद की लगाई गुहार

Airlines crisis : क्या बंद होने की कगार पर एयरलाइंस, सरकार से मदद की लगाई गुहारबढ़ती ईंधन कीमतों से जूझ रही एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार को SOS संदेश भेजते हुए गंभीर चिंता जताई है। कंपनियों का कहना है कि अगर एविएशन फ्यूल (ATF) की कीमतों में राहत नहीं मिली, तो उन्हें अपने संचालन को बंद करने तक का कदम उठाना पड़ सकता है।

योगी का 'सिंघम' पहुंचा बंगाल, जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा?

योगी का 'सिंघम' पहुंचा बंगाल, जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा?पश्चिम बंगाल की दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा भी बंगाल पहुंच गए हैं। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया है। बंगाल में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच TMC के कुछ नेता आम जनता को धमकाने का काम कर रहे थे, यही शिकायत जब अजय पाल शर्मा को मिली तो उनका ग़ुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा? तृणमूल कांग्रेस ने क्यों उठाए उनकी नियुक्ति पर सवाल?

और भी वीडियो देखें

बढ़ते तापमान की चुनौती और बचाव के मार्ग

बढ़ते तापमान की चुनौती और बचाव के मार्गभारत में तापमान वृद्धि की दर चिंताजनक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की रिपोर्टों के अनुसार, भारत का औसत वार्षिक तापमान 1901 के बाद से लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। हालांकि यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव भयावह होकर विनाशकारी बन रहे हैं...

ट्रॉली पर चढ़े, किसानों से इस अंदाज में जाना हाल, क्या आपने देखा सीएम डॉ. मोहन यादव का ये Photo

ट्रॉली पर चढ़े, किसानों से इस अंदाज में जाना हाल, क्या आपने देखा सीएम डॉ. मोहन यादव का ये Photoमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 30 अप्रैल को अनोखा अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने आज शाजापुर-खरगोन के उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वे शाजापुर जिले के मकोड़ी स्थित श्यामा वेयर हाउस पहुंचे। उन्होंने यहां बाकायदा ट्रॉली पर चढ़कर किसानों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गेहूं का वजन भी तुलवाकर देखा। उनके इस अंदाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Weather Update : देश के कई हिस्‍सों में भीषण गर्मी, यहां बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : देश के कई हिस्‍सों में भीषण गर्मी, यहां बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : देशभर में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। IMD ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश, आंधी-तूफान, तेज हवाओं अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर धूलभरी आंधी और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं मध्य और दक्षिण भारत में प्री-मानसून गतिविधियों के तेज होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

जाति सर्वे टालना चाहती है सरकार, कांग्रेस ने लगाया यह आरोप, कहा- PM मोदी मांगें माफी

जाति सर्वे टालना चाहती है सरकार, कांग्रेस ने लगाया यह आरोप, कहा- PM मोदी मांगें माफीकांग्रेस ने आज कहा कि सरकार द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा किए एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय सर्वे को टालना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का रुख शुरू से ही साफ नहीं रहा है और बार-बार अपने फैसले बदलती नजर आई है। रमेश ने यह भी कहा कि जाति जनगणना की मांग के लिए कांग्रेस पर 'अर्बन नक्सल की सोच' होने का आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री को पार्टी के नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए।

कल जो कहा आज वो किया: सीएम डॉ. मोहन यादव अचानक पहुंचे गेहूं उपार्जन केंद्र, किसानों से किया संवाद

कल जो कहा आज वो किया: सीएम डॉ. मोहन यादव अचानक पहुंचे गेहूं उपार्जन केंद्र, किसानों से किया संवादकिसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल यानी 29 अप्रैल को जो कहा था, वैसा ही 30 अप्रैल को किया। उन्होंने कहा था कि वे किसी भी गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक दौरा कर सकते हैं। और, हुआ भी यही। वे आज सुबह अचानक खरगोन जिले के कतरगांव में बनाए गए उपार्जन केंद्र के निरीक्षण लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां किसानों से चर्चा की और उनके साथ चाय भी पी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महेश्वर में 29 अप्रैल को रात्रि विश्राम किया था।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com