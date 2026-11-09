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Published By चेतन गौड़
Last Modified: देहरादून (उत्तराखंड) , Monday, 9 November 2026 (12:45 IST)

आज 26 साल का हुआ उत्तराखंड, CM धामी ने दी राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं

Chief Minister Pushkar Singh Dhami extended his best wishes to people of state on State Foundation Day
Published By: चेतन गौड़
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (13:51 IST)
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Chief Minister Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड आज अपना 26वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रदेशभर में उत्सव और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने इन वर्षों में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य के लोगों की सक्रिय भागीदारी से उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
 
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले अमर शहीदों, आंदोलनकारियों और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की 26 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य ने इन वर्षों में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस अवधि में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है। उनके अनुसार, यह उपलब्धि प्रदेश की मेहनत, जनता के सहयोग और विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को दर्शाती है। मुख्यमंत्री धामी ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन सभी के योगदान को याद करते हुए कहा कि राज्य की पहचान और विकास की नींव आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से जुड़ी है। 
 

प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य के लोगों की सक्रिय भागीदारी से उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
 
प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी यह देवभूमि आध्यात्मिक चेतना और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि मनोरम पर्वतीय परिदृश्यों, पवित्र नदियों और पावन चारधाम के साथ-साथ यह प्रदेश अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के लिए भी विशिष्ट पहचान रखता है।
 
मोदी ने कहा, राज्य के परिश्रमी, प्रतिभाशाली और प्रगतिशील लोगों की सक्रिय भागीदारी से उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में विकास की नयी ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रकृति एवं संस्कृति प्रेमियों का यह प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा, यह विशेष अवसर राज्य के सभी लोगों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर आए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का 26वां स्थापना दिवस जहां अब तक की उपलब्धियों को याद करने का अवसर है, वहीं यह भविष्य की चुनौतियों पर विचार करने का भी मौका है। आर्थिक विकास के आंकड़ों को धरातल पर समान अवसरों, बेहतर सुविधाओं और रोजगार में बदलना आने वाले वर्षों में उत्तराखंड की विकास यात्रा की महत्वपूर्ण कसौटी होगी।
 

रोजगार और युवाओं के अवसरों पर जोर

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के भविष्य और रोजगार के अवसरों को भी विकास के अहम पहलुओं के रूप में रेखांकित किया। उनके अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।
 

पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। चारधाम यात्रा, धार्मिक स्थल, हिमालयी पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन और साहसिक गतिविधियां प्रदेश में रोजगार और कारोबार के अवसर पैदा करती हैं। सरकार पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय उत्पादों को भी बड़े बाजार तक पहुंचाने पर जोर दे रही है।

9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का गठन

उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुआ था। अलग राज्य की मांग के पीछे पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय जरूरतों और विकास से जुड़ी आकांक्षाओं को प्रमुख वजह माना गया। राज्य निर्माण के आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और कई आंदोलनकारियों ने इसके लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया।
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