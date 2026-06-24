झारखंड के CM हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला, 765 सरकारी स्कूल बनेंगे Plus Two

Jharkhand News : झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्‍यमंत्री सोरेन ने 765 सरकारी स्कूलों को Plus Two (12वीं तक) अपग्रेड करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से खासकर ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 1109 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हर स्कूल में 4 नए क्लास रूम बनाए जाएंगे। सभी कमरों में बेंच-डेस्क की सुविधा दी जाएगी।

झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्‍यमंत्री सोरेन ने 765 सरकारी स्कूलों को Plus Two (12वीं तक) अपग्रेड करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इस कदम से खासकर ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है।





इस प्रोजेक्ट पर सरकार करीब 1109 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हर स्कूल में 4 नए क्लास रूम बनाए जाएंगे। सभी कमरों में बेंच-डेस्क की सुविधा दी जाएगी। छात्रों को अपने ही क्षेत्र में 12वीं तक पढ़ाई का मौका मिलेगा। सरकार ने प्रति स्‍कूल औसतन 66 लाख रुपए का बजट तय किया है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक समेत शिक्षक के कुल 12 पद सृजित किए जाएंगे।





स्कूल चयन में उन विद्यालयों को प्राथमिकता दी गई, जिनके पास कम से कम एक एकड़ भूमि उपलब्ध है। इनमें 449 हाईस्कूल और 316 मध्य विद्यालय शामिल हैं। जिला स्तर पर एक कमेटी चयन करेगी, फिर राज्य स्तर पर अंतिम मंजूरी दी जाएगी।

जरूरत पड़ने पर कुछ स्कूल PPP मॉडल पर भी चलाए जा सकते हैं। अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। उन्हें अपने ही इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्याप्त शिक्षकों के साथ 12वीं तक पढ़ने का मौका मिलेगा, जो राज्य के ड्रॉपआउट रेट (पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर) को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।

Edited By : Chetan Gour