बृजभूषण के विधायक बेटे को फोन पर धमकी, कहा- बाप-बेटे को मारने का हो गया है इंतजाम राजस्थान के अलवर से आया फोन, कहा- खुद को बचा सकते हो तो बचा लो, पुलिस हुई सक्रिय

Prateek Bhushan Death Threat: यूपी की सियासत के सबसे कद्दावर और बाहुबली चेहरों में शुमार पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। इस सनसनीखेज कॉल के बाद से ही पूरे प्रशासनिक अमले और राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है। राजस्थान के अलवर से आए एक अनजान फोन कॉल ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, जिसमें सीधे शब्दों में कहा गया— 'बाप-बेटे को मारने का इंतजाम हो गया है, खुद को बचा सकते हो तो बचा लो!' मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर हाई-लेवल तफ्तीश शुरू कर दी है।

कब मिली प्रतीक को धमकी

अलवर से जुड़ा है 'धमकी' का कनेक्शन

क्या है मास्टरमाइंड का प्लान?

गोंडा पुलिस अब इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। आरोपी संदीप शर्मा ने यह धमकी खुद के गुस्से में दी या इसके पीछे किसी बड़े आपराधिक गैंग या सिंडिकेट का हाथ है? क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे पर हमले की कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए यूपी पुलिस की एक टीम राजस्थान रवाना करने की तैयारी में है।

राम मंदिर में चंदा चोरी पर क्या बोले थे बृजभूषण?

उल्लेखनीय है कि बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि कुछ भी बोलूंगा तो परेशानी में आ जाऊंगा। हालांकि अब उन्होंने कहा कि चंदा चोरी की बात में सच्चाई तो है। बिना आग के धुआं नहीं उठता।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala