नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा, कई क्षेत्रों में हुआ जोरदार स्वागत, बोले- धामी ही होंगे प्रदेश में भाजपा के सेनापति
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भी भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्य नवीन का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून में कई जगहों पर स्वागत किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का चेहरा होंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे धामी के नेतृत्व पर केंद्रीय सहमति के संकेत के रूप में देखा गया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड प्रवास के दौरान सबसे पहले संगठन के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भी भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्य नवीन का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून में कई जगहों पर स्वागत किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे धामी के नेतृत्व पर केंद्रीय सहमति के संकेत के रूप में देखा गया।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड प्रवास के दौरान सबसे पहले संगठन के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के दौरान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के साथ-साथ प्रदेश सरकार के जनकल्याणकारी निर्णयों, विकास कार्यों एवं जनहितकारी योजनाओं को जन-जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का स्पष्ट विजन साझा किया।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए स्पष्ट कहा कि पार्टी अब बंगाल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी संगठन के बलबूते चुनावी ताल ठोकेगी। बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, जन अपेक्षाओं की पूर्ति तथा समाज के प्रत्येक वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के विषय में भी विस्तृत चर्चा हुई।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का चेहरा होंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे धामी के नेतृत्व पर केंद्रीय सहमति के संकेत के रूप में देखा गया। भाजपा नेतृत्व को लगता है कि धामी वैचारिक तौर पर आक्रामक हैं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति के स्तर पर टकराव पैदा नहीं करते।
Edited By : Chetan Gour
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