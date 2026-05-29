नितिन नवीन का उत्‍तराखंड दौरा, कई क्षेत्रों में हुआ जोरदार स्‍वागत, बोले- धामी ही होंगे प्रदेश में भाजपा के सेनापति

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून पहुंचने पर मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्‍वागत के लिए कार्यकर्ताओं की भी भीड़ उमड़ पड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्य नवीन का जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून में कई जगहों पर स्वागत किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का चेहरा होंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे धामी के नेतृत्व पर केंद्रीय सहमति के संकेत के रूप में देखा गया।





भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही पार्टी का चेहरा होंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे धामी के नेतृत्व पर केंद्रीय सहमति के संकेत के रूप में देखा गया। भाजपा नेतृत्व को लगता है कि धामी वैचारिक तौर पर आक्रामक हैं, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति के स्तर पर टकराव पैदा नहीं करते।

Edited By : Chetan Gour