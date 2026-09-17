बाढ़ में 'आशीर्वाद का दीया': जनसुराज के तंज पर घमासान, पूछा- पानी में जलाएं दीया या टेंट में?

पीएम मोदी के जन्मदिन पर जनसुराज ने ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। जनसुराज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लोगों से पीएम मोदी के जन्मदिन पर दीया जलाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति पानी में खड़े खोकर जलता हुआ दिया पकड़े हुए हैं। साथ में लिखा है कि आशीर्वाद का दिया।

बाढ़ में डूबा बिहार, BJP का 'दीया जलाओ' का फरमान। pic.twitter.com/jaO3q6TH60 — Jan Suraaj (@jansuraajonline) September 17, 2026 कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर की जनसुराज ने कहा कि लोगों को दीये नहीं, राहत और दवाओं की जरूरत है। बाढ़ के बीच लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जनसुराज ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि बाढ़ से प्रभावित बिहार में लोग दीया कहां जलाएं- प्लास्टिक के टेंट में या पानी में बहती झोपड़ी पर? कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर की जनसुराज ने कहा कि लोगों को दीये नहीं, राहत और दवाओं की जरूरत है। बाढ़ के बीच लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जनसुराज ने अपने पोस्ट में सवाल किया कि बाढ़ से प्रभावित बिहार में लोग दीया कहां जलाएं- प्लास्टिक के टेंट में या पानी में बहती झोपड़ी पर?

गौरतलब है कि बिहार के 15 जिले बाढ़ की चपेट में है। 50 लाख से ज्यादा लोग इससे बुरी तरह प्रभावित है। गंगा समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।