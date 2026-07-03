झारखंड में 4189 करोड़ की लागत से बनेगा सबसे बड़ा अस्पताल, हेमंत सोरेन सरकार ने दी RIMS-2 को मंजूरी

Jharkhand news : झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजनाओं में शामिल 4189 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपए की लागत वाली रिम्स-2 के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज, मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान को नई गति मिलेगी, साथ ही मरीजों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध हो सकेंगी। इससे बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के मरीज भी रांची इलाज के लिए आएंगे।

इससे गंभीर बीमारियों के इलाज, मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान को नई गति मिलेगी, साथ ही मरीजों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं राज्य में ही उपलब्ध हो सकेंगी। इससे बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों के मरीज भी रांची इलाज के लिए आएंगे।





कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों को भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के अनुसार स्टाइपेंड देने का फैसला किया है। बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।