बुधवार, 17 सितम्बर 2025
विजयपुरा (कर्नाटक) , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (17:56 IST)

कर्नाटक की SBI बैंक में दिनदहाड़े लूट, बदमाशों ने बैंककर्मियों को बनाया बंधक, कई किलो सोना और 8 करोड़ नकदी लेकर फरार

Big robbery at State Bank of India branch in Karnataka
State Bank of India robbery case : कर्नाटक के विजयपुरा जिले में स्थित एक सरकारी बैंक की शाखा में 3 नकाबपोश लोगों ने पिस्तौल और चाकू लेकर घुस गए और शाखा के कर्मचारियों को बांध दिया तथा 21 करोड़ रुपए मूल्य के नकद एवं स्वर्ण आभूषण लूटकर वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर फरार हो गए। जिले के चडचन कस्बे में यह घटना भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में मंगलवार को शाम 6 बजे हुई। शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
 
पुलिस ने बताया कि जिले के चडचन कस्बे में यह घटना भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में मंगलवार को शाम 6 बजे हुई। बैंक अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी और सोने के आभूषणों की लूट हुई है।
पुलिस ने बताया कि 3 नकाबपोश बदमाश चालू खाता खोलने के बहाने बैंक की शाखा में घुसे और प्रबंधक, खजांची एवं अन्य कर्मचारियों को पिस्तौल एवं चाकू दिखा कर धमकाया। बाद में गिरोह ने कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए। प्राथमिकी में कहा गया है कि लुटेरे एक करोड़ से अधिक की नकदी और लगभग 20 किलोग्राम वजन के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिनकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है।
 
बैंक अधिकारियों के अनुसार, लुटे गए सामानों की कुल अनुमानित कीमत 21 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें एक करोड़ रुपए से अधिक नकद और लगभग 20 किलोग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निम्बार्गी ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए पीटीआई-भाषा को बताया कि संदिग्धों ने फर्जी नंबर प्लेट वाली सुजुकी ईवीए गाड़ी का इस्तेमाल किया था। अपराध को अंजाम देने के बाद वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर चले गए। उन्होंने कहा, आगे की जांच जारी है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। (इनपुट एजेंसी)
