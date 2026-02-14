शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
  4. Big decision of Yogi government regarding Amethi of Uttar Pradesh
Written By संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: अयोध्या (उप्र) , शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (20:57 IST)

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अमेठी के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2500 करोड़ रुपए का होगा निवेश

Chief Minister Yogi Adityanath
Amethi Uttar Pradesh News : अमेठी जनपद के बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अमेठी जनपद में बेरोजगारी की समस्या जल्‍द दूर होगी, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार अमेठी जनपद में 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। सरकार जिसके अंतर्गत यहां के औद्योगिक क्षेत्रो में नए प्लांट लगाएगी, जिसके लिए प्रमुख रूप से जगदीशपुर, उतेलवा, टिकरिया, कौहार व त्रिशुडी में खाली भूमि पर प्लांट लगाए जाएंगे।

चूंकि अमेठी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र रहा है, जिसके चलते यहां कई फैक्‍टरी व कारखाने तो खुले किंतु बंद होने के बाद वे वापस नहीं चल सके, जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ने लगी और युवाओं का जिले से पलायन शुरू होने लगा।
लेकिन अब सरकार ने यहां नए प्लांट लगाएगी, साथ ही बंद पड़े कारखानों व फैक्ट्रियों को भी फिर से शुरू करेगी, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीय युवक-युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसका शुभारंभ भी फरवरी 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने किए रामलला के दर्शन

जब कलेक्ट्रेट में मुस्कराए प्रदर्शनकारी, डीएम और लंगूर ‘मटरू’ की स्नेहभरी मुलाकात

जब कलेक्ट्रेट में मुस्कराए प्रदर्शनकारी, डीएम और लंगूर ‘मटरू’ की स्नेहभरी मुलाकातUttar Pradesh News: बागपत के कलेक्ट्रेट परिसर में उस दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसान चार श्रम संहिताओं औ अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। नारों और ज्ञापन के बीच माहौल गंभीर था। तभी 2015 बैच की आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी अस्मिता लाल स्वयं किसानों के बीच उनकी समस्याएं सुनने पहुंच गईं।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा दावा, Air India ने कैंसल किया PM मोदी का टिकट

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बड़ा दावा, Air India ने कैंसल किया PM मोदी का टिकटCongress leader Pawan Khera News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए मणिपुर की फ्लाइट की टिकट भी बुक कर दी और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और कहा कि मणिपुर वहां से दूर नहीं है, आप वहां भी जाइए। लेकिन अब पवन खेड़ा ने दावा किया है कि एयर इंडिया एयरलाइंस ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बुक टिकट को कैंसिल कर दिया है।

दिल्ली में जा‍ति पूछकर हुई थी महिला यूट्यूबर की पिटाई, दुष्‍कर्म की दी थी धमकी, वीडियो हुआ वायरल

दिल्ली में जा‍ति पूछकर हुई थी महिला यूट्यूबर की पिटाई, दुष्‍कर्म की दी थी धमकी, वीडियो हुआ वायरलDelhi University Clash case : दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में यूजीसी के समर्थन में हो रहा छात्र प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। कैंपस में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। यूजीसी कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बदसलूकी और धक्कामुक्की का मामला सामने आया है। सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया, उसका नाम और जाति पूछी गई और उसके साथ हाथापाई की गई। दुष्कर्म की धमकी दी गई। बाद में युवती ने अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने का रुख किया।

आस्था का संगम, सौहार्द्र का संदेश : हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकलीं तमन्ना मलिक

आस्था का संगम, सौहार्द्र का संदेश : हरिद्वार से गंगाजल लेकर निकलीं तमन्ना मलिकTamanna Malik Kavad: भारतीय संस्कृति में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब की दिल को एक छूने वाली तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित असमोली क्षेत्र के गांव बदनपुर बसेई निवासी मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक ने हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल भरकर अपनी आस्था और आपसी सम्मान का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवर

गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो FIR, जनता दर्शन कार्यक्रम में दिखे योगी के तेवरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं, समयबद्ध व निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश

अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने किए रामलला के दर्शन

अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने किए रामलला के दर्शनUnder 19 cricket captain Ayush Mhatre : भारत को अपनी कप्तानी में अंडर-19 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले कप्तान आयुष म्हात्रे ने जीत का उत्सव आस्था के साथ मनाया। कप्तान आयुष म्हात्रे ने अयोध्या के मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान कप्तान म्हात्रे के साथ उनके दोस्‍त हार्दिक तोमर, तुषार देशपांडेय और साई राज पाटिल ने भी मंदिर में रामलला के दर्शन किए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के उपरांत म्हात्रे ने हनुमान गढ़ी में भी रामभक्त हनुमान के दर्शन किए।

उत्‍तर प्रदेश में श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजी

उत्‍तर प्रदेश में श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण कार्य में तेजीUttar Pradesh News : शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में आने वाली कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी सरकार ने आठ श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। कुल स्वीकृत धनराशि का 66 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में जारी किया जा चुका है। इससे निर्माण कार्य को गति मिली है। भारत सरकार की एसएएससीआई योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यह परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए कुल 382 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

जब कलेक्ट्रेट में मुस्कराए प्रदर्शनकारी, डीएम और लंगूर ‘मटरू’ की स्नेहभरी मुलाकात

जब कलेक्ट्रेट में मुस्कराए प्रदर्शनकारी, डीएम और लंगूर ‘मटरू’ की स्नेहभरी मुलाकातUttar Pradesh News: बागपत के कलेक्ट्रेट परिसर में उस दिन एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले किसान चार श्रम संहिताओं औ अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। नारों और ज्ञापन के बीच माहौल गंभीर था। तभी 2015 बैच की आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी अस्मिता लाल स्वयं किसानों के बीच उनकी समस्याएं सुनने पहुंच गईं।

यूपी की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ढाई गुना से ऊपर पहुंची

यूपी की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ढाई गुना से ऊपर पहुंचीUttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था के पीछे महिलाओं की बढ़ती भागीदारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी दर 13 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत तक पहुंच गई है। जिससे उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। इसी अवधि में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2017 में करीब 13 लाख करोड़ रुपए तक सीमित रही जीएसडीपी 2026-27 में बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए की ओर अग्रसर है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
