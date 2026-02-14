योगी सरकार का बड़ा फैसला, अमेठी के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 2500 करोड़ रुपए का होगा निवेश

Amethi Uttar Pradesh News : अमेठी जनपद के बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अमेठी जनपद में बेरोजगारी की समस्या जल्‍द दूर होगी, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार अमेठी जनपद में 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। सरकार जिसके अंतर्गत यहां के औद्योगिक क्षेत्रो में नए प्लांट लगाएगी, जिसके लिए प्रमुख रूप से जगदीशपुर, उतेलवा, टिकरिया, कौहार व त्रिशुडी में खाली भूमि पर प्लांट लगाए जाएंगे।





लेकिन अब सरकार ने यहां नए प्लांट लगाएगी, साथ ही बंद पड़े कारखानों व फैक्ट्रियों को भी फिर से शुरू करेगी, जिसमें प्रमुख रूप से स्थानीय युवक-युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसका शुभारंभ भी फरवरी 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

Edited By : Chetan Gour