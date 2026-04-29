उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान, आंगनवाड़ी कर्मचारियों का बढ़ेगा मानदेय

Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। मुख्‍यमंत्री की घोषणा से आंगनवाड़ी कर्मियों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड में सरकार ने 2021 में आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया था। कुछ माह पूर्व ही सरकार ने हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों की भर्ती भी की थी।





कुछ माह पूर्व ही सरकार ने हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों की भर्ती भी की थी। 2021 में सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मी का 1800 जबकि सहायिकाओं के मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इस वक्त उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कर्मी को 9600 जबकि सहायिका को 5200 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है।





मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का आचरण देश के सामने आ चुका है। कांग्रेस और उसके सहयोगी परिवारवादी दलों ने इस ऐतिहासिक पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित होने से रोका है।

Edited By : Chetan Gour