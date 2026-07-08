बारुईपुर रेप-मर्डर केस: नाबालिग से दरिंदगी का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, भागने की कोशिश में मारा गया

बताया जा रहा है कि क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान प्रभास मंडल ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। इसके बाद पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें प्रभास को गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

क्या था मामला?

बारुईपुर में 4 जुलाई को 12 साल की लड़की लापता हो गई थी। 5 जुलाई को उसका शव एक तालाब से मिला। पोस्टमॉर्टम में रेप की पुष्टि हुई, इसके बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस ने रेप-मर्डर के आरोप में प्रभास सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

अब तक मामले में क्या हुआ?

पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भीड़ ने पीट पीटकर एक आरोपी की जान ले ली। मामले की विस्तृत और गहनता से जांच करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा एक 6 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का भी गठन किया गया है।