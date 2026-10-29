अयोध्या जेल की भागा कुख्यात कैदी शेर अली 9 महीने बाद दिल्ली से गिरफ्तार ​एसटीएफ के हत्थे चढ़ा 11 गंभीर मुकदमों का आरोपी, दूसरा फरार कैदी गोलू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर

Ayodhya Jail Break ​Sher Ali: अयोध्या मंडल कारागार की सुरक्षा में सेंध लगाकर फरार हुआ शातिर कैदी शेर अली उर्फ शेरू आखिरकार उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) के शिकंजे में आ ही गया। घटना के करीब 9 महीने बाद एसटीएफ ने उसे दिल्ली से दबोच लिया, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर अयोध्या लाकर जेल भेज दिया गया है। इस सनसनीखेज जेल ब्रेक कांड ने एक बार फिर महकमे में हलचल मचा दी है।

​क्या थी पूरी घटना?

​जनवरी 2026 में अयोध्या जिला जेल की विशेष सुरक्षा बैरक की दीवार और रोशनदान को तोड़कर दो कैदी फरार हो गए थे। शेर अली उर्फ शेरू निवासी सुल्तानपुर पर हत्या जैसे गंभीर मामलों समेत कुल 11 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। दूसरी ओर, अभी भी फरार गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज अग्रहरि निवासी अमेठी पॉक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले में बंद था।

ऐसे शिकंजे में आया 'शेरू'

​घटना के बाद से ही यूपी एसटीएफ और स्थानीय पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुख्ता खुफिया इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने दिल्ली में डेरा डाला और शातिर शेर अली को धर दबोचा। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर अयोध्या लाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। वहीं, उसके दूसरे साथी गोलू अग्रहरि की तलाश में दबिश जारी हैं।

​जेल प्रशासन पर गिरी थी गाज

​इस जेल ब्रेक की घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए महानिदेशक (जेल) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर समेत कुल 11 जेलकर्मियों को निलंबित कर दिया था।