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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शुक्रवार, 20 मार्च 2026 (15:59 IST)

क्या अपर्णा और प्रतीक यादव के बीच फिर खिल उठी है खुशियां?, आइसलैंड' में पिघली कड़वाहट, यूरोप की ठंडी हवाओं ने लगाया मरहम

Aparna Yadav Prateek Yadav divorce rumors update
सियासत और सोशल मीडिया की गलियों में पिछले दो महीनों से जिस 'तलाक' और 'कलह' के चर्चे थे, उन पर अब यूरोप की ठंडी हवाओं ने मरहम लगा दिया है। भाजपा नेता और यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी वैकेशन की कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर उनके प्रशंसक राहत की सांस ले रहे हैं।

लोकेशन : यूरोप का खूबसूरत देश आइसलैंड।
 
तस्वीर में कौन: अपर्णा यादव, पति प्रतीक यादव और उनकी प्यारी बेटी।
 
मूड: तस्वीरों में प्रतीक और अपर्णा बेहद 'कूल' और खुश नजर आ रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि परिवार में सुख-शांति लौट आई है।
 

तल्खी के बाद 'कूल' अंदाज

अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक विस्फोटक पोस्ट डालकर हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने अपर्णा पर परिवार तोड़ने और केवल मशहूर होने की चाहत रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि उन्होंने जल्द तलाक लेने की बात भी कह दी थी। लेकिन ताज़ा तस्वीरों में कहानी कुछ और ही बयां कर रही है:

आरोपों की आग और अपर्णा का भरोसा

याद दिला दें कि जनवरी में प्रतीक यादव का वह पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था, "मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उनसे हुई... उन्होंने मेरी मां, पिता और भाई से रिश्ता तुड़वा दिया।" प्रतीक ने अपनी बेटी की कसम खाकर अपर्णा को 'झूठा' तक कह डाला था।
 
हालांकि, उस वक्त भी अपर्णा यादव ने संयम बनाए रखा था और मीडिया के सामने साफ कहा था कि "सबकुछ ठीक है।" अब आइसलैंड से आई ये सेल्फी अपर्णा के उस दावे पर मुहर लगाती दिख रही है।
 

दोस्ती से शादी, और अब सुलह का सफर

2011 में एक लंबी दोस्ती के बाद शादी के बंधन में बंधे इस हाई-प्रोफाइल कपल के बीच की यह 'बर्फ' का पिघलना उनके शुभचिंतकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। क्या यह वाकई एक नई शुरुआत है या सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल 'यादव परिवार' की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। Edited by : Sudhir Sharma (Photo courtesy: Twitter)
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