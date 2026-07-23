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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :अमरोहा , Thursday, 23 July 2026 (13:32 IST)

रील की शौकीन 3 सगी बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी, अमरोहा में हिंदू संगठन नाराज

amroha reel lovers sister wedding with cameraman
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (13:32 IST)
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया और रील्स बनाने की शौकीन तीन सगी बहनों ने एक ही युवक (कैमरामैन) से मंदिर में शादी कर ली। इस अनोखी शादी का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। वहीं, मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस शादी पर कड़ा विरोध जताया है और मामले की जांच की मांग की है।
 

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमरोहा जिले की रहने वाली तीनों सगी बहने सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थीं और अक्सर रील्स और कंटेंट बनाया करती थीं।
 
कैमरामैन से बढ़ी नजदीकियां: रील्स और वीडियो शूट करने के दौरान ही तीनों बहनों का संपर्क इलाके के एक कैमरामैन से हुआ।
 
एक साथ शादी की जिद: शूटिंग के दौरान कैमरामैन और तीनों बहनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। इसके बाद तीनों बहनों ने किसी एक से अलग होने के बजाय उसी एक कैमरामैन से शादी करने का फैसला किया।
 
मंदिर में रचाई शादी: चारों ने स्थानीय मंदिर में जाकर एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और विवाह कर लिया। शादी की तस्वीरें और रील्स जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट हुईं, यह मामला चर्चा का विषय बन गया।
 

हिंदू संगठनों का विरोध और नाराजगी

इस त्रिकोणीय और अजीबोगरीब शादी की खबर जैसे ही इलाके में फैली, हिंदू संगठन उग्र हो गए:
 
संस्कृति और परंपरा का हवाला: स्थानीय हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह शादी न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम (Hindu Marriage Act) का भी उल्लंघन करती है।
 
जांच की मांग: हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासन से दखल देने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह कदम सोशल मीडिया पब्लिसिटी पाने या किसी अनुचित दबाव में उठाया गया हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
 
पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया
मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने स्थिति पर नजर बनाई हुई है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायतों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। अगर शादी में किसी तरह का दबाव, धोखाधड़ी या कानूनी उल्लंघन पाया जाता है, तो नियमानुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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