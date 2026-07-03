आगरा में सनसनीखेज वारदात, पति की हत्या के बाद पत्नी ने बाथरूम में दफनाया शव, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

उत्तर प्रदेश का आगरा ताजनगरी के आम से पहचाना जाता है, जहां मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के अमर प्रेम की कहानी है। वहीं इसी शहर में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करके इस शहर को कंलकित कर दिया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में पत्नी ने अपने पति की हत्या करके शव घर के बाथरूम में दफना दिया और उसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर करते हुए टाइल्स लगवा दी, ताकी किसी को शक न हो। पत्नी ने नाटक करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई की उसका पति लापता है, लेकिन 45 दिन बाद उसके नाटक का खुलासा हो गया और वह पुलिस हिरासत में पहुंच गई है।

आगरा की इस घटना ने जिसने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ती कटुता, अविश्वास और अपराध की भयावह तस्वीर को सामने ला दिया है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि उन सवालों का भी है जो आज परिवार, विश्वास और रिश्तों की बदलती तस्वीर को लेकर समाज के सामने खड़े हैं।

पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र कुमार शर्मा आगरा के दहतोरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में अपनी पत्नी रूबी, मां और दो बेटियों के साथ रह रहे थे। वैसे सुरेंद्र मूल रूप से भरतपुर के रंजीतनगर के रहने वाले है। परिवार वालों के मुताबिक रूबी ने उनको बताया कि 18 मई से सुरेंद्र लापता है, बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नही चला। लिहाजा 26 मई को पत्नी रूबी ने ही थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी और यही दावा करती रही कि उसके पति का कोई पता नहीं है।

मृतक सुरेंद्र के भाई को शक होने लगा कि वह बिना बतायें इतने दिन के लिए कहा चला गया। उन्होंने रूबी से पूछा कि तुमने तो उसके साथ कुछ नही किया या वो तुमसे कुछ कह कर गया है कि कहां जा रहा है। यदि कुछ भी हुआ है तो वह बता दें, हर तरह से मदद की जायेंगी। लेकिन शातिर रूबी ने अपना मुंह नही खोला।

शुक्रवार को पुलिस एक पुराने मामले में सत्यापन के लिए सुरेंद्र के घर पहुंची। पूछताछ के दौरान पुलिस को रूबी का व्यवहार संदिग्ध लगा। इसी बीच सुरेंद्र के भाई को रूबी ने घर बुलाया और बताया कि उसका पति बाथरूम में है। भाई ने बाथरूम में तलाशा लेकिन वह नही दिखाई दिया, सख्ती से पूछताछ में लह टूट गई और उसने बताया कि फर्श के नीचे दफन है। सुरेंद्र के भाई ने यह महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के साथ साझा कि फर्श के ऊपर नई लगी टाइल्स को तोड़कर फर्श तोड़कर उसे खोदा गया तो सब हैरान रह गये, क्योंकि उसके नीचे से सुरेंद्र का शव मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में रूबी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। हालांकि पुलिस का मानना है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी हो सकती है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हत्या के कारणों और घटनाक्रम का खुलासा विस्तृत जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

लगातार सामने आ रहे रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले

हाल के महीनों में देश में वैवाहिक रिश्तों से जुड़े कई सनसनीखेज हत्याकांड चर्चा में रहे हैं। मेरठ की 'मुस्कान'ने पति सौरव की हत्या करके नीले ड्रम में सीमेंट से पैक किया, इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी 'सोनम' और हाल में ही पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या में उसकी मंगेतर 'सिया' का नाम सामने आया। अब आगरा के सुरेंद्र हत्याकांड मेंं 'रूबी' का नाम सामने आने पर लोग रिश्तों को लेकर गंभीर हो गये है।

समाज के लिए बड़ा सवाल

आगरा की यह घटना कई गंभीर सवाल अपने पीछे छोड़ रही है। क्या रिश्तों में संवाद की जगह अविश्वास और हिंसा बढ़ रही है? क्या वैवाहिक विवादों का समाधान बातचीत, कानून और सामाजिक सहयोग के बजाय अपराध की ओर मुड़ता जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या परिवारों में बढ़ती मानसिक दूरी और तनाव को समय रहते पहचानने और सुलझाने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है?

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज के लिए आत्ममंथन का विषय भी है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और जब वही विश्वास टूटता है, तो उसका परिणाम कभी-कभी इतना भयावह होता है कि पूरा समाज स्तब्ध रह जाता है।