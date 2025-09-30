Chennai Ennore Power Plant Accident : चेन्नई में पावर प्लांट में मचान गिरने से 9 की मौत, 5 घायल
एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन की एक निर्माणाधीन इमारत मंगलवार को ढह गई, जिसकी वजह से कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए।
मीडिया खबरों के मुताबिक हादसे में अप्रवासी मजदूर हताहत हुए हैं। पुलिस ने हताहतों की संख्या की जानकारी दिए बिना कहा कि फिलहाल, अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं... हम जांच कर रहे हैं। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma