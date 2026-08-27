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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (15:11 IST)

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन पर नहीं बांध पाए राखी? इन 4 शुभ तिथियों में से किसी एक दिन बांधें राखी

Raksha Bandhan 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:11 IST)
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Raksha Bandhan 2026: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार रहता है। इस बार 28 अगस्त 2025 शनिवार को शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी। कई लोग हैं जो किसी कारणवश रक्षाबंधन पर राखी का त्योहार नहीं मना पाते हैं। यदि आप भी रक्षाबंधन पर किसी कारणवश अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रही हैं या भाई अपनी बहन से उस दिन राखी नहीं बंधवा पा रहा है तो इसके बाद 4 ऐसे दिन होते हैं जबकि आप राखी बंधवा सकते हैं।
 

1. भाद्रपद दूज को बांधें राखी:

यदि रक्षा बंधन पर राखी नहीं बांध पा रहे हैं तो दूज के दिन आप राखी का त्योहार मना सकते हैं। यानी रक्षाबंधन के बाद के दिन को छोड़कर दूसरे दिन किसी भी शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकते हैं। दूज का यह दिन 30 अगस्त 2026 को रहेगा।

2. भाद्रपद चतुर्थी को बांधें राखी:

चतुर्थी के दिन भी आप राखी का पर्व मना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि चतुर्थी गुरुवार की नहीं होना चाहिए। इस बार चतुर्थी 31 अगस्त 2026 को रहेगी।
 

3. नागपंचम को बांधें राखी:

नाग पंचम के पर्व को भाई भिन्न दिवस और गोगा पंचमी भी कहते हैं। यह दिन 1 सितंबर 2026 को रहेगा। इस दिन भी शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांध सकते हैं।
 

5. भाद्रपद अष्‍टमी को बांधें राखी:

मान्यता अनुसार जन्माष्टमी के बाद राखी नहीं बांधते हैं। यानी यदि आप चाहें तो जन्माष्टमी के दिन या उससे पहले कभी भी शुभ दिन और मुहूर्त देखकर राखी बंधवा सकते हैं। अष्टमी तिथि 04 सितंबर 2026 को रहेगी।
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