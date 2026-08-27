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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (15:38 IST)

इस समय भूलकर भी न बांधें अपने भाई की कलाई पर राखी, जानें शुभ मुहूर्त

auspicious time of Raksha Bandhan
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (15:38 IST)
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28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया जरूर है। शास्त्रों के अनुसार, जहां ग्रहण दिखाई न दे, वहां सूतक काल मान्य नहीं होता। शास्त्रों के अनुकसार ग्रहण, भद्राकाल, राहुकाल और यमघंटक काल में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं। चलिए जानते हैं कि अशुभ समय और शुभ मुहूर्त के बारे में एकदम शॉर्ट में।
 

भूलकर भी न बांधें इस समय भाई की कलाई पर राखी:

दोपहर 11 बजकर 05 मिनट से 12 बजकर 40 मिनट तक राहुकाल रहेगा।
दोपहर 03 बजकर 48 मिनट से 05 बजकर 22 मिनट तक यमघंटक योग रहेगा। 
 
नोट: इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी है और चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इनका कोई विशेष अशुभ प्रभाव जनसाधारण पर मान्य नहीं होगा। दूसरा यह कि शुभ या अशुभ मुहूर्त का समय स्थानीय समयानुसार अलग अलग रहता है। यहां दिल्ली टाइम के अनुसार समय लिया गया है।
 

चौघड़िया मुहूर्त देखने के लिए आगे क्लिक करें.....आज का चौघड़िया

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

सबसे शुभ समय: सुबह 06 बजकर 23 मिनट से सुबह 09 बजकर 48 मिनट तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 40 मिनट से 01 बजकर 05 मिनट तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06 बजकर 57 मिनट से 07 बजकर 19 मिनट तक।
 

चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो

सुबह 07 बजकर 57 मिनट से 09 बजकर 31 मिनट तक लाभ।
सुबह 09 बजकर 31 मिनट से 11 बजकर 05 मिनट तक अमृत।
दोपहर 12 बजकर 40 मिनट से 02 बजकर 14 मिनट तक शुभ।
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