टोंक में चुनाव हारते ही गांव से 'गायब' हुई रोशनी: बीजेपी प्रत्याशी पर 50 स्ट्रीट लाइटें उतरवाने का आरोप, गुस्साए ग्रामीण

राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति से एक अजीबोगरीब और विवादित मामला सामने आया है। वार्ड नंबर-2 से चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी प्रियंका शर्मा और उनके समर्थकों पर आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव से पहले गांव में लगवाई गई करीब 50 स्ट्रीट लाइटें उतरवा ली हैं। नतीजों के कुछ ही घंटों बाद हुई इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

क्या है पूरा मामला?

पीपलू पंचायत समिति के वार्ड नंबर-2 से निवाई के भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा के निजी सहायक (PA) की पत्नी प्रियंका शर्मा चुनावी मैदान में थीं। ग्रामीणों के अनुसार, दीपावली से ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए क्षेत्र के गांवों और ढाणियों में करीब 50 नई रोड लाइटें लगवाई गई थीं, जिससे रात के समय गलियों में उजाला हो गया था।

लेकिन चुनाव परिणाम में प्रियंका शर्मा को 751 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आरोप है कि हार की खबर आते ही बिजली निगम पीपलू की एक गाड़ी गांव पहुंची और खंभों से इन लाइटों को खोलकर ले जाने लगी।

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, उठाए गंभीर सवाल

गांवों को फिर से अंधेरे में धकेले जाने से नाराज ग्रामीणों ने मौके पर विरोध जताया। स्थानीय वार्ड पंच कजोड़ प्रजापत के मुताबिक, जब लोगों ने लाइटें उतारने की वजह पूछी, तो कर्मचारियों ने इन्हें 'अवैध' बताकर हटाने की बात कही।

इस पर ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि ये लाइटें अवैध रूप से लगाई गई थीं, तो दीपावली से पहले इन्हें लगाते समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चुनाव खत्म होने और हार के नतीजे आने के तुरंत बाद ही निगम को अवैध कनेक्शन की याद कैसे आई?

विधायक की सफाई, बिजली निगम मौन

मामले के तूल पकड़ने के बाद निवाई विधायक रामसहाय वर्मा ने सफाई देते हुए कहा है कि इस कार्रवाई का भाजपा प्रत्याशी की हार से कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम पर बिजली निगम के अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल, चुनावी रंजिश और राजनीतिक खींचतान के बीच गांव की गलियां एक बार फिर अंधेरे में डूब गई हैं।