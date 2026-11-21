राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, गहलोत-दोतासरा ने भाजपा सरकार को घेरा, CM भजनलाल से मांगा इस्तीफा

पंचायत चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रिमंडल से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने सरकार की कथित कुशासन, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं की अनदेखी का जवाब दिया है।

जयपुर में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा सरकार के लिए बड़ा संदेश हैं। उन्होंने दावा किया कि ग्रामीण मतदाताओं ने भाजपा को अभूतपूर्व तरीके से नकार दिया है। डोटासरा के मुताबिक, अगले महीने सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और इन चुनावों ने जनता की नाराजगी को सामने ला दिया है।



पंचायत चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन

कांग्रेस ने राजस्थान के पंचायत चुनाव में भाजपा के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस ने पंचायत समिति सदस्य चुनाव में 3,701 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 2,181 सीटों पर जीत मिली। जिला परिषद सदस्य चुनाव में कांग्रेस ने 599 सीटें हासिल कीं, जबकि भाजपा के खाते में 301 सीटें आईं।

कांग्रेस ने 37 में से 33 जिलों में पंचायत समिति सीटों पर भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सीकर और दौसा में पार्टी ने मजबूत स्थिति दर्ज की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में भी कांग्रेस भाजपा से आगे रही। निर्दलीय उम्मीदवारों ने पंचायत समिति की 627 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) को 496 सीटें मिलीं। चार जिलों में मतगणना 17 दिसंबर तक टाल दी गई है।

कांग्रेस ने इन नतीजों को भाजपा सरकार के खिलाफ ग्रामीण जनता के गुस्से का संकेत बताया है। वहीं, भाजपा ने माना है कि चुनाव परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और पार्टी अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी।

'भाजपा को जनता ने करारा जवाब दिया'

डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने हाल ही में हुए शहरी निकाय चुनावों के परिणामों को बड़ी जीत के तौर पर पेश किया था, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर भी तुलनीय रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर अधिक शहरी निकायों पर कब्जा किया, लेकिन ग्रामीण मतदाताओं ने अब पार्टी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शहरी निकाय चुनावों के परिणामों को बड़ी उपलब्धि बताया था, लेकिन पंचायत चुनाव में ग्रामीण जनता ने अलग जनादेश दिया है।

'मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि वह सरकार चला रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं'

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाने के बजाय जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि वह सरकार चला रहे हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कथित तौर पर अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर भी मुख्यमंत्री की आलोचना की।

उन्होंने कोटा में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों की कमियों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की गई। डोटासरा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर चुके एक वरिष्ठ नौकरशाह से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र करते हुए सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाए।



गहलोत बोले- जनता ने भाजपा को तीन साल का 'तोहफा' दिया

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत को भाजपा सरकार के कथित कुशासन, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं की अनदेखी के खिलाफ जनता की नाराजगी का नतीजा बताया। जयपुर में चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार के तीन साल पूरे होने पर जनता ने भाजपा को एक 'तोहफा' दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और लोगों की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है।

गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की जीत पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों में जनता के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के नेतृत्व का भी जिक्र किया।

खरगे और राहुल गांधी ने जताया जनता का आभार

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राजस्थान पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत को भाजपा के कथित 'डबल इंजन कुशासन' के खिलाफ जनता का संदेश बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में भी लोग उम्मीद और भरोसे के साथ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। खरगे ने राजस्थान की जनता का आभार जताते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस जनादेश ने कांग्रेस की जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। वहीं, राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजस्थान के मतदाताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव का जनादेश भाजपा को संदेश देने के साथ कांग्रेस पर भी जिम्मेदारी डालता है।

राहुल गांधी ने भाजपा पर मनरेगा को कमजोर करने, किसानों को नुकसान पहुंचाने और पंचायतों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और पलायन को ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्याएं बताते हुए कहा कि राजस्थान का यह जनादेश केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के गांवों की आवाज है।

नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर साधा निशाना

राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा—मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष? जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद किया या कमजोर किया है। उन्होंने भाजपा पर संविधान के प्रति सम्मान नहीं रखने का भी आरोप लगाया।

डोटासरा बोले- 'डबल इंजन सरकार' से जनता का भरोसा उठा

डोटासरा ने कहा कि पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता का भाजपा की 'डबल इंजन सरकार' से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और विकास कार्यों की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे हैं। डोटासरा के मुताबिक, पुरानी मतदाता सूचियों के आधार पर चुनाव होने से कांग्रेस 'वोट चोरी' रोकने में सफल रही। उन्होंने कहा कि गांवों से लेकर शहरों तक सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है और लोग पिछली कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को याद कर रहे हैं।