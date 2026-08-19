राजस्थान में 14 लाख से ज्यादा छात्राओं को साइकिल बांटी, 46 हजार को स्कूटी
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सीएलजी सदस्यों और सुरक्षा सखियों से संवाद के दौरान दी अहम जानकारी
CM Bhajanlal Sharma Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को साझा किया है। 'युवा सीएलजी सदस्यों एवं सुरक्षा सखियों' के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाओं से लाखों छात्राओं और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
साइकिल और स्कूटी वितरण
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बालिका शिक्षा की दर बढ़ाने और छात्राओं को स्कूल-कॉलेज आने-जाने में सहूलियत देने के लिए अब तक 14 लाख से अधिक बालिकाओं को साइकिलें बांटी गई हैं। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 46 हजार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया गया है।
'मां वाउचर योजना' : गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि 'मां वाउचर योजना' के तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी (Ultrasound) सुविधा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 4 लाख 82 हजार से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो पाई हैं।
आर्थिक रूप से सशक्त हुईं 'लखपति दीदी'
महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 19 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में लाया गया है। स्वयं सहायता समूहों (SHG) और विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के जरिए महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जा रहा है।
राजस्थान पुलिस और गृह विभाग द्वारा शुरू की गई 'सुरक्षा सखी' योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर रोक लगाना तथा समाज में महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराना है। इसके तहत स्थानीय महिलाओं को सुरक्षा सखी के रूप में जोड़कर पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम की जाती है।