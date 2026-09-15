लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की माताजी का निधन, CM योगी ने दी श्रद्धांजलि

मेवाड़ राजपरिवार के सदस्य और समाजसेवी डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की पूज्य माताजी श्रीमती विजयराज कुमारी (83) का उदयपुर में निधन हो गया। उनके देवलोकगमन की खबर से उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ अंचल में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थीं और उन्होंने उदयपुर स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। उनके निधन का समाचार मिलते ही मेवाड़ क्षेत्र, पूर्व राजघरानों, सामाजिक संगठनों और आम जनमानस में गहरा शोक छा गया। श्रीमती विजयराज कुमारी जी मेवाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक मूल्यों की ध्वजवाहक थीं। वह शांतिप्रिय स्वभाव, धार्मिक आस्था और परोपकारी कार्यों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने सदैव मेवाड़ की परंपराओं और समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई।

निधन की सूचना मिलते ही उदयपुर स्थित उनके निवास (सिटी पैलेस परिसर) पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। राजस्थान के प्रमुख जनप्रतिनिधियों, पूर्व राजघरानों के सदस्यों, साधु-संतों और प्रबुद्ध नागरिकों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं।

मुख्‍यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि : उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेवाड़ राजपरिवार के श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की माताजी, आदरणीया श्रीमती विजयराज कुमारी जी मेवाड़ का निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।