अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल की आवाज में संत सुंदर दास की 'सुंदर चालीसा व आरती'
खंडेलवाल समाज के कुल शिखर, परम पूज्य संत सुंदर दास जी महाराज की 'सुंदर चालीसा एवं आरती' को एक ऐतिहासिक और भव्य रूप में रिकॉर्ड व शूट किया गया है। इस पावन भक्ति कृति को पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा और अंतरराष्ट्रीय भजन गायिका अनीता खंडेलवाल ने अपनी भावपूर्ण डुएट आवाज से सजाया है।
इस भक्तिमय रचना का निर्माण सुमधुरा सखी सहेली मंच के सौजन्य से किया गया है। प्रसिद्ध संगीतकार विवेक प्रकाश ने चालीसा व आरती का अत्यंत मधुर और भक्तिमय संगीत तैयार किया है। अभिनेत्री अपूर्वा खंडेलवाल ने अपने शानदार अभिनय और भावपूर्ण प्रस्तुति से वीडियो को जीवंत व आकर्षक बनाया है। सुमधुरा सखी सहेली मंच की प्रमुख मधु खंडेलवाल के अथक प्रयासों से यह सपना साकार हुआ है।
मधु खंडेलवाल ने बताया कि यह सुंदर चालीसा व आरती केवल एक भक्ति रचना नहीं, बल्कि खंडेलवाल समाज की आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का एक अनमोल दस्तावेज़ है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस ऐतिहासिक भक्ति कृति के रिलीज होने पर अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित देश-विदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपार खुशी व्यक्त की है और पूरी टीम को बधाई दी है।
संत सुंदर दास जी महाराज की सुंदर चालीसा एवं आरती की इस भक्तिमय कृति को लेकर अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता (तुंगा वाले), मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कट्टा, प्रधानमंत्री चंद्रप्रकाश खंडेलवाल, महासभा पत्रिका के मुख्य संपादक राम निरंजन खुटेटा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी तथा कुलसचिव सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रमेश कुमार रावत, अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय युवा सयोजक शरद फरसोईया, सुमधुरा सखी सहेली मंच की प्रमुख मधु खंडेलवाल, म्यूचुअल फण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन कोऑर्डिनेशन ग्रुप (MACG) के अखिल भारतीय अध्यक्ष राजेश कूलवाल, सीएआईटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारी लाल खंडेलवाल, कार्यालय मंत्री रामकिशोर खूंटेटा, आजीवन संरक्षकगण हनुमान सहाय ओढ, कृष्ण मोहन खंडेलवाल, ललित खंडेलवाल, राकेश कूलवाल, पत्रिका प्रभारी रामस्वरूप ताम्बी, उपप्रभारी रामबाबू गुप्ता, भवन संयोजक रमेश चंद्र सौखिया व संयुक्त मंत्री नितिन खंडेलवाल भरतपुर, कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल एडवोकेट मथुरा, कार्यकारी अध्यक्ष गिरधारीलाल खंडेलवाल (डीग), महासभा के पूर्व प्रधानमंत्री राकेश रावत दिल्ली,पूर्व प्रधानमंत्री नरेश खंडेलवाल मंडी गोविंदगढ़ सहित अखिल भारतवर्षीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छतीसगढ़, झारखंड, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सहित अनेक प्रदेश एवं कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, रतलाम, मुंबई, राजनंद गाव, सहित देश के अनेक प्रमुख शहरों से अनेक पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, आजीवन सदस्यों ने खुशी व्यक्त की है। एवं भजन सम्राट अनूप जलोटा एवं अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका अनीता खंडेलवाल सहित समस्त टीम को बधाई दी है। मधु खण्डेलवाल सुमधुरा सखी सहेली मंच के अथक प्रयास से यह सपना साकार हो पाया।