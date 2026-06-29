सोमवार, 29 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Why are dogs served on Batuk Bhairav ​​Jayanti? Learn religious significance
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Batuk Bhairav Jayanti 2026: बटुक भैरव जयंती पर क्यों की जाती है कुत्ते की सेवा? जानें धार्मिक महत्व

The image caption features a Batuk Bhairav ​​Jayanti message alongside a depiction of Lord Batuk Bhairav- the child form of Lord Shiva- and scenes showing the service of dogs
Dog Worship in Hinduism: हिंदू धर्म में बटुक भैरव जयंती का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन भगवान शिव के बाल स्वरूप बटुक भैरव की उपासना के लिए समर्पित होता है। बटुक भैरव जयंती पर कुत्ते की सेवा और उसे भोजन कराने का बहुत गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है।ALSO READ: Somwar Purnima Upay: सोमवार की पूर्णिमा पर इन 3 खास उपायों से चमक सकती है किस्मत, जानें शुभ उपाय

हिंदू शास्त्रों में भगवान भैरव के सभी रूपों, चाहे वे उग्र रूप काल भैरव हों या सौम्य बाल रूप बटुक भैरव का वाहन 'कुत्ता' (श्वान) बताया गया है। यही कारण है कि बटुक भैरव जयंती पर श्वान यानी कुत्ते की सेवा करना सीधे भगवान भैरव की सेवा करने के समान माना जाता है। आज, 29 जून 2026ल दिन सोमवार को बटुक भैरवी जयंती मनाई जा रही है। 
 
  • कुत्ते की सेवा का क्या है धार्मिक महत्व?
  • बटुक भैरव जयंती पर कैसे करें कुत्ते की सेवा?
  • बटुक भैरव जयंती पर क्या करें?
  • कुत्ते को भोजन कराते समय रखें इन बातों का ध्यान
  • बटुक भैरव जयंती का संदेश
  • बटुक भैरव जयंती और कुत्ते की सेवा- FAQs
 

आइए इसके पीछे के मुख्य धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों को विस्तार से समझते हैं:

 

1. कुत्ते की सेवा का क्या है धार्मिक महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। इसलिए बटुक भैरव जयंती या भैरव पूजा के अवसर पर कुत्ते को भोजन कराना, उसकी सेवा करना और उसके प्रति दया का भाव रखना भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता है।
 
 

2. बटुक भैरव जयंती पर कैसे करें कुत्ते की सेवा?

तेल चुपड़ी रोटी: इस दिन किसी कुत्ते या विशेषकर काले कुत्ते को रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर खिलाएं।
 
दूध या मीठी पूड़ी: भैरव जी के बाल रूप को मीठा पसंद है, इसलिए कुत्तों को मीठी पूड़ी, दूध या बिस्कुट देना भी अत्यंत शुभ होता है।
 
मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन कुत्ते को रोटी, दूध, बिस्कुट या मीठी रोटी खिलाता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं। साथ ही परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का वास होता है।

3. बटुक भैरव जयंती पर क्या करें?

* भगवान बटुक भैरव का विधि-विधान से पूजन करें।
* सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
* भैरव मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप करें।
* काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें।
* कुत्ते को रोटी, दूध या उसकी सेहत के लिए उपयुक्त भोजन खिलाएं।
 

4. कुत्ते को भोजन कराते समय रखें इन बातों का ध्यान

* कुत्ते को ताजा और सुरक्षित भोजन ही दें।
 
* पशुओं के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें।
 
* ऐसा भोजन न दें जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो` जैसे चॉकलेट, अत्यधिक मसालेदार या जहरीले खाद्य पदार्थ।
 
* यदि कोई आवारा कुत्ता बीमार या घायल दिखे, तो स्थानीय पशु-सेवा संस्था या पशु चिकित्सक से संपर्क करने का प्रयास करें।
 
* इस पवित्र दिन पर किसी भी आवारा या पालतू कुत्ते को मारें-पिटें नहीं और न ही उन्हें दुत्कारें। ऐसा करने से भैरव देव रुष्ट हो सकते हैं। भूलकर भी न करें यह गलती न करें।

 

5. बटुक भैरव जयंती का संदेश

संक्षेप में कहें तो, बटुक भैरव जी की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि उनके प्रिय वाहन श्वान को भोजन न कराया जाए। बटुक भैरव जयंती केवल पूजा-पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह दया, सेवा और करुणा का भी संदेश देती है। कुत्ते की सेवा को भगवान भैरव के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।

धार्मिक आस्था के साथ-साथ यह परंपरा जीवों के प्रति संवेदनशीलता और सह-अस्तित्व की भावना को भी प्रोत्साहित करती है। इस दिन मूक पशुओं के प्रति दिखाई गई दया सीधे महाकाल के बाल स्वरूप तक पहुंचती है।
 

6. बटुक भैरव जयंती और कुत्ते की सेवा- FAQs

 
1. बटुक भैरव जयंती क्या है?
बटुक भैरव जयंती भगवान शिव के बाल स्वरूप भगवान बटुक भैरव को समर्पित एक पावन पर्व है। इस दिन उनकी पूजा-अर्चना करने से भय, बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलने की धार्मिक मान्यता है।
 
2. बटुक भैरव जयंती पर कुत्ते की सेवा क्यों की जाती है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन कराना और उसकी सेवा करना भगवान भैरव की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है।
 
3. बटुक भैरव जयंती पर कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए?
कुत्ते को ताजा और उसके लिए सुरक्षित भोजन, जैसे सादी रोटी, दूध, डॉग फूड या अन्य उपयुक्त भोजन खिलाया जा सकता है। 
 
4. क्या बटुक भैरव जयंती पर काले कुत्ते को भोजन कराना जरूरी है?
नहीं। धार्मिक परंपराओं में काले कुत्ते का विशेष उल्लेख मिलता है, लेकिन किसी भी कुत्ते की सेवा और उसे प्रेमपूर्वक भोजन कराना पुण्यकारी माना जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Sant Kabir: अनपढ़ थे कबीर, फिर कैसे डिगा दी बड़े-बड़े पंडितों की गद्दी? सिकंदर लोदी भी टेक चुका था घुटने!
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?ब्रह्मांड के 'कम्युनिकेशन मिनिस्टर' और बुद्धि के देवता, बुध, 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे कर्क राशि में वक्री (Retrograde) होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को थोड़ा पेचीदा माना जाता है, क्योंकि यह हमारी सोच, गैजेट्स और बातचीत को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आ रही है।

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएंReligious Importance of Ashadha Month: हिंदू धर्म में सौर मासों का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर आषाढ़ मास का आरंभ होता है। यह काल प्रकृति, धर्म और आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है...

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियां

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियांज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 21 जून को रात 12:23 बजे (00:23) साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव, शुक्र की राशि 'वृषभ' में कदम रखने जा रहे हैं। वैसे तो अपनी राशि (मेष और वृश्चिक) में बैठकर मंगल राजा जैसा 'रुचक योग' बनाते हैं, लेकिन शुक्र की राशि में उनका यह सफर थोड़ा अलग होगा। यहाँ मंगल जातक को धैर्य, स्थिरता और अंत तक टिके रहने की जिद देते हैं।

और भी वीडियो देखें

Batuk Bhairav Jayanti 2026: बटुक भैरव जयंती पर क्यों की जाती है कुत्ते की सेवा? जानें धार्मिक महत्व

Batuk Bhairav Jayanti 2026: बटुक भैरव जयंती पर क्यों की जाती है कुत्ते की सेवा? जानें धार्मिक महत्वFeeding Dogs on Batuk Bhairav Jayanti: धार्मिक मान्यता है कि बटुक भैरव जयंती पर श्रद्धापूर्वक पूजा करने और दान-पुण्य करने से जीवन के संकट दूर होते हैं तथा सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी दिन कुत्ते की सेवा और उसे भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व।

Vakri Budh Effect: बुध की कर्क राशि में वक्री चाल, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

Vakri Budh Effect: बुध की कर्क राशि में वक्री चाल, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्कVakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। बुध की उल्टी चाल वैसे को अधिकतर राशियों पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव डालती है लेकिन 3 राशियां ऐसी है जिन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह इन राशि के लोगों के आर्थिक जीवन, रिश्ते और कार्य स्थल को प्रभावित कर सकती है।

राम मंदिर: सात्विकता, सुशासन और सनातन की अग्निपरीक्षा

राम मंदिर: सात्विकता, सुशासन और सनातन की अग्निपरीक्षाअयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण केवल शिल्पकला का दर्शन नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनियों की सदियों पुरानी अगाध आस्था, तप और संकल्प की पूर्णाहुति है। इस पावन काज में देश-विदेश के रामभक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का अंश समर्पित किया है। ऐसे में, यदि मंदिर परिसर या दान राशि के प्रबंधन में किसी भी स्तर ...

Somwar Purnima Upay: सोमवार की पूर्णिमा पर इन 3 खास उपायों से चमक सकती है किस्मत, जानें शुभ उपाय

Somwar Purnima Upay: सोमवार की पूर्णिमा पर इन 3 खास उपायों से चमक सकती है किस्मत, जानें शुभ उपायSomwar Purnima Astrology Remedies: सोमवार और पूर्णिमा तिथि का संयोग सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, जबकि पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव की आराधना के लिए विशेष मानी जाती है। यदि आप भी इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो सोमवार की पूर्णिमा पर ये आसान और शुभ उपाय अवश्य करें।

Sant Kabir: अनपढ़ थे कबीर, फिर कैसे डिगा दी बड़े-बड़े पंडितों की गद्दी? सिकंदर लोदी भी टेक चुका था घुटने!

Sant Kabir: अनपढ़ थे कबीर, फिर कैसे डिगा दी बड़े-बड़े पंडितों की गद्दी? सिकंदर लोदी भी टेक चुका था घुटने!Sant Kabir Jayanti 2026: हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को महान संत, समाज सुधारक और कवि संत कबीर दास जी की जयंती मनाई जाती है। कबीर दास जी ने अपनी साखियों और दोहों के जरिए समाज में फैली कुरीतियों, आडंबरों और अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया था।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com