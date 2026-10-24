अहोई अष्टमी 2026: संतान की लंबी उम्र के लिए कब रखें व्रत? जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और तारों को अर्घ्य देने की विधि

Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत पर्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना से अहोई माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ की तरह इस व्रत में भी उपवास का विशेष महत्व है, लेकिन करवा चौथ पर जहां चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा प्रमुख है, वहीं अहोई अष्टमी पर तारों के दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर रविवार, 2026 को रखा जाएगा। इस दिन अहोई माता की पूजा, व्रत कथा और तारों को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाएगी।





अष्टमी तिथि प्रारंभ: 01 नवंबर, 2026 को दोपहर 02:51 बजे

अष्टमी तिथि समाप्त: 02 नवंबर, 2026 को दोपहर 01:10 बजे

अहोई अष्टमी व्रत: 01 नवंबर रविवार, 2026 को

अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त: शाम 05:36 से 06:54 बजे तक

तारों को देखने के लिए सांझ का समय: शाम 06:00 बजे

अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देने की विधि

शाम को पूजा पूरी करने के बाद खुले स्थान से आकाश में तारों के दर्शन करें।

एक साफ लोटे में जल भर लें। कुछ परिवार अपनी परंपरा के अनुसार जल में अक्षत या फूल भी डालते हैं।

तारों की ओर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें।

मन ही मन अहोई माता का स्मरण करते हुए संतान की अच्छी सेहत, दीर्घायु और उन्नति की प्रार्थना करें।

इसके बाद अहोई माता को प्रणाम करें और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत खोलें।

ध्यान रखें कि अर्घ्य देने की विधि हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं होती। इसलिए अपने घर में प्रचलित रीति का पालन करना उचित है।

अहोई अष्टमी की पूजा सामग्री

अहोई माता की तस्वीर या पूजा का चित्र

रोली, अक्षत और हल्दी

फूल और माला

दीपक, घी और रूई की बाती

धूप या अगरबत्ती

जल से भरा लोटा या कलश

फल, मिठाई और हलवा-पूरी जैसे सात्विक भोग

तारों को अर्घ्य देने के लिए जल

अहोई अष्टमी व्रत कथा की पुस्तक

कुछ परिवारों में चांदी की अहोई या विशेष पूजा सामग्री रखने की भी परंपरा है। सामग्री में स्थानीय रीति-रिवाजों के अनुसार बदलाव हो सकता है।

अहोई अष्टमी पर कैसे करें अहोई माता की पूजा?

अहोई अष्टमी पर पूजा विधिपूर्वक करने के लिए दिनभर की तैयारी और शाम की पूजा का विशेष ध्यान रखा जाता है। सामान्य पूजा विधि इस प्रकार है।

सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें

व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद अहोई माता का स्मरण करते हुए अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और खुशहाल भविष्य की कामना करें। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत का संकल्प लें।

पूजा स्थल तैयार करें

शाम की पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर अहोई माता की तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल पर चौकी या साफ कपड़ा बिछाकर दीपक जलाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, फूल और अन्य पूजा सामग्री माता को अर्पित करें।

अहोई माता को भोग लगाएं

पूजा के दौरान माता को फल, मिठाई, हलवा-पूरी या अपनी परंपरा के अनुसार तैयार किया गया सात्विक भोग अर्पित करें। मन में अपनी संतान की उन्नति और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें।

तारों के दर्शन करके अर्घ्य दें

शाम को तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके लिए स्वच्छ जल से भरा लोटा लें और श्रद्धापूर्वक तारों को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत का पारण करें।

अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनें

पूजा के दौरान अहोई अष्टमी की कथा पढ़ें या सुनें। कई परिवारों में महिलाएं एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और उसके बाद माता की आरती करती हैं। कथा और आरती के बाद संतान की खुशहाली के लिए प्रार्थना की जाती है।

अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व क्या है?

अहोई अष्टमी को संतान के कल्याण और परिवार की सुख-समृद्धि से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक अहोई माता की पूजा करने से संतान पर माता की कृपा बनी रहती है। माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छी सेहत, शिक्षा, उन्नति और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं।

परंपरागत रूप से यह व्रत विशेषकर पुत्र की कुशलता के लिए किया जाता था, लेकिन आज अनेक परिवारों में इसे बेटियों और बेटों सहित सभी संतानों के कल्याण के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं सुबह से व्रत रखती हैं और शाम को अहोई माता की पूजा करती हैं।