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Published By चेतन गौड़
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (13:58 IST)

कब है ललिता सप्तमी? इस दिन किसकी होती है पूजा? जानिए पर्व का महत्व और कथा

Women worshipping Shri Krishna, Radha and Sakhi Lalita on Lalita Saptami
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (13:58 IST)
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Lalita Saptami 2026 : भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ललिता सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन श्री राधा रानी की सबसे प्रिय और प्रमुख सखी 'ललिता देवी' (ललिता सखी) की पूजा की जाती है। वे राधा-कृष्ण की अष्टसखियों में सर्वोपरि मानी जाती हैं। इस दिन ललिता देवी के साथ-साथ भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का भी संयुक्त पूजन किया जाता है। इस बार यह पर्व 18 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस पर्व का महत्‍व और कथा...

निःस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव

ललिता सखी को राधा-कृष्ण के निष्काम और अनन्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा के बिना राधा-कृष्ण की भक्ति अधूरी रहती है। अष्टसखियों में सर्वोच्च स्थान श्री राधा रानी की आठ प्रमुख सहचरियों को 'अष्टसखी' कहा जाता है (ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी)। इनमें से ललिता सखी सबसे वरिष्ठ, चतुर और प्रधान मानी जाती हैं।
 

अखंड सौभाग्य और संतान सुख के लिए व्रत

इस दिन महिलाएं ललिता सप्तमी का व्रत रखती हैं। यह व्रत रखने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और उत्तम संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।
 

ब्रज मंडल में विशेष उत्सव

बरसाना, ऊंचागांव (ललिता देवी का गांव) और वृंदावन में इस दिन भव्य रासलीला, महाअभिषेक और विशेष उत्सव आयोजित किए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ललिता देवी का जन्म भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ऊंचागांव में हुआ था। वे श्री राधा रानी की समकालीन थीं और आयु में उनसे थोड़ी बड़ी थीं।
 

ललिता सप्तमी की कथा

एक कथा के अनुसार, जब भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाई, तब ललिता जी ने अपनी भक्ति और सेवा भाव से श्रीकृष्ण को इतना प्रसन्न किया कि भगवान ने उन्हें अपनी अनन्य संगिनी होने का वरदान दिया। मान्यता है कि ललिता सप्तमी के दिन जो भक्त ललिता देवी (ललिता सखी) का ध्यान कर राधा-कृष्ण की आराधना करता है, उसे जीवन में कभी भक्ति और सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती।
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