Bhairav ​​Jayanti 2026: काल भैरव जयंती कब है?

सनातन धर्म में भगवान काल भैरव को देवाधिदेव महादेव का अत्यंत शक्तिशाली और रौद्र रूप माना गया है। वे समय (काल) और मृत्यु के नियंत्रक हैं। 'भैरव' का अर्थ है- जो भय को हर ले और अपने भक्तों को अभय प्रदान करे। हर साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान काल भैरव के अवतरण दिवस के रूप में 'काल भैरव जयंती' (जिसे भैरव अष्टमी या भैरव जयंती भी कहते हैं) मनाई जाती है।

काल भैरव जयंती 2026: तिथि और शुभ समय

धार्मिक ग्रंथ 'शिवरहस्य' के अनुसार, भगवान काल भैरव का प्राकट्य मध्याह्न (दोपहर) के समय हुआ था, लेकिन चूंकि यह एक रात्रि प्रधान व्रत है, इसलिए इसमें रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। साल 2026 में काल भैरव जयंती 1 दिसंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। (नोट: अमांत पंचांग के अनुसार यह तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ती है)।

अष्टमी तिथि प्रारंभ: 01 दिसंबर 2026 को तड़के 00:11 बजे (मध्यरात्रि के बाद) से

अष्टमी तिथि समाप्त: 01 दिसंबर 2026 को रात्रि 23:13 बजे तक

काल भैरव उपासना का आध्यात्मिक महत्व

तंत्र साधना और शाक्त-शैव परंपरा में काल भैरव की उपासना को सर्वोपरि माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से इस दिन बाबा भैरव की आराधना करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का ज्ञात-अज्ञात भय, नकारात्मक ऊर्जा, ऊपरी बाधा और शत्रुओं का डर समाप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं और उन्हें साहस व आत्मबल प्रदान करते हैं।

काल भैरव जयंती की विशेष पूजा विधि और अर्घ्य मंत्र

शास्त्रों और 'शिवरहस्य' में वर्णित विधि के अनुसार, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर चारों प्रहर भगवान भैरव की विधिवत पूजा-अर्चना करनी चाहिए। काल भैरव मंत्रों से अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात रात्रि जागरण करें और भगवान शिव व काल भैरव की कथा का पाठ या श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस विधि से व्रत और पूजन करने वाला साधक सभी पापों से मुक्त होकर अंत में उत्तम गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है।