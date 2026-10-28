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  4. Significance legend and auspicious timing for worship associated with the festival of Govatsa Dwadashi
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (16:58 IST)

गोवत्स द्वादशी के त्योहार का महत्व, कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त

married women are worshipping a cow and her calf on Govatsa Dwadashi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (20:04 IST)
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Govatsa Dwadashi 2026: गोवत्स द्वादशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इसे कई क्षेत्रों में बछ बारस, वसु बारस और नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। गाय को मातृत्व, पोषण, समृद्धि और कृषि जीवन का प्रतीक माना जाता है। यह दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है, जो आमतौर पर धनतेरस से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गौमाता और बछड़े की सेवा करके परिवार की सुख-समृद्धि तथा संतान के कल्याण की कामना की जाती है। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी के त्योहार का महत्व, कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त...

गोवत्स द्वादशी: 5 नवंबर, गुरुवार 2026 को
द्वादशी तिथि प्रारंभ: 5 नवंबर, 2026 को सुबह 10:35 बजे। 
द्वादशी तिथि समाप्त: 6 नवंबर 2026 को 10:30 बजे।
गोवत्स द्वादशी पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 05:33 से रात्रि 08:10 बजे तक। 
 

गोवत्स द्वादशी की पौराणिक कथा

गोवत्स द्वादशी की कथा के अलग-अलग प्रचलित रूप मिलते हैं। इनमें एक कथा भगवान शिव, माता पार्वती और ऋषि भृगु से जुड़ी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, सतयुग में महर्षि भृगु के आश्रम में अनेक ऋषि-मुनि भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया।
 
कथा के अनुसार, भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती गाय तथा भगवान कार्तिकेय बछड़े के रूप में आश्रम पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण ने महर्षि भृगु से कहा कि वे कुछ समय के लिए जा रहे हैं और तब तक गाय तथा बछड़े की देखभाल की जिम्मेदारी ऋषियों को सौंपी।
 
ऋषियों ने गाय और बछड़े की रक्षा करने का वचन दिया। इसके बाद भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए बाघ का रूप धारण किया और गाय-बछड़े को डराने लगे। ऋषि-मुनि भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने दोनों की रक्षा करने का प्रयास जारी रखा।
 
कथा में आगे बताया जाता है कि ऋषियों ने एक विशेष घंटे की ध्वनि से बाघ को दूर किया। इसके बाद भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय ने भी अपना असली रूप दिखाया। ऋषियों ने तीनों देवताओं की पूजा-अर्चना की।
 
मान्यता है कि यह घटना कार्तिक मास की द्वादशी को हुई थी। इसी कारण इस तिथि पर गाय और बछड़े की पूजा करने की परंपरा प्रचलित हुई और इसे गोवत्स द्वादशी कहा जाने लगा। पंचांग के अनुसार, गोवत्स द्वादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार दीपावली और धनतेरस से पूर्व यह त्योहार 5 नवंबर, गुरुवार 2026 को मनाया जा रहा है।
 

गोवत्स द्वादशी का महत्व

गोवत्स द्वादशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। इसे कई क्षेत्रों में बछ बारस, वसु बारस और नंदिनी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। गाय को मातृत्व, पोषण, समृद्धि और कृषि जीवन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गौमाता और बछड़े की सेवा करके परिवार की सुख-समृद्धि तथा संतान के कल्याण की कामना की जाती है। इसलिए यह पर्व केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि पशुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है। 
 
इस व्रत को विशेष रूप से संतान के कल्याण से जोड़कर देखा जाता है। परंपरा के अनुसार, महिलाएं परिवार और बच्चों की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना से व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि गौमाता और उसके बछड़े की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।
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