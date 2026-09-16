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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (13:09 IST)

संतान सप्तमी 2026: 17 सितंबर या 18 सितंबर, कब रखें व्रत? जानिए सही तारीख और पूजा का शुभ समय

santan saptami 2026 mein kab hai
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (13:13 IST)
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Santan Saptami Vrat 2026: संतान सप्तमी के व्रत को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार इसका व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा लेकिन जो उदयातिथि को मानते हैं उनके अनुसार यह व्रत 18 सितंबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। ऐसे में जानिए की संतान सप्तमी का व्रत कब रखना सही होगा।
 
सप्तमी तिथि प्रारंभ: 17 सितंबर 2026 को सुबह 10:48 बजे से।
सप्तमी तिथि समाप्त: 18 सितंबर 2026 को दोपहर 01:01 बजे तक।
 

उदयातिथि का नियम:

यदि कोई तिथि सूर्योदय के समय शुरू होती है या सूर्योदय के वक्त मौजूद होती है, तो उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है, भले ही वह दोपहर या शाम को बदल जाए। वह तिथि है जो सूर्योदय के समय विद्यमान या उपस्थित होती है। हिंदू पंचांग और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है, उसी को पूरे दिन और रात के लिए मान्य माना जाता है।  

विशेष:

चूंकि 17 सितंबर को सुबह सूर्योयद के समय 10 बजकर 48 मिनट तक षष्ठी तिथि रहेगी इसलिए पूरे दिन यही तिथि मान्य रहेगी। भले ही 10:48 के बाद सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। चूंकि कुछ पंचांगों में दोपहर पूजन की परंपरा के आधार पर 17 सितंबर की शाम को भी पूजा का विधान बताया गया है, लेकिन मुख्य व्रत और उदयातिथि अनुसार 18 सितंबर को ही मान्य है। इसका अर्थ है कि 17 को पूजा कर सकते हैं और 18 को व्रत रख कर पुन: दोपहर और शाम की पूजा कर सकते हैं।
 

पूजा का शुभ मुहूर्त:

सुबह का पूजा समय (प्रातः काल):यदि आप सुबह पूजा करना चाहते हैं, तो 18 सितंबर को सुबह 07:45 बजे से 09:18 बजे के बीच का समय शुभ है।
अभिजीत/ मध्याह्न पूजा मुहूर्त: 18 सितंबर को दोपहर 11:51 बजे से 12:40 बजे के बीच (दिल्ली टाइम अनुसार) (पूजा दोपहर 1:01 बजे से पहले सप्तमी समाप्त होने के पहले संपन्न कर लें)
 

पूजा से जुड़े महत्वपूर्ण नियम:

मध्याह्न काल का महत्व: संतान सप्तमी की कथा और 7 मीठी पूड़ियों (या पुए) का भोग मुख्य रूप से दोपहर 12 बजे के आसपास (मध्याह्न काल) शिव-पार्वती को समर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा में 7 मीठी पूड़ियां या पुए का भोग लगाया जाता है।
 
पूजा के समय बांधें डोरा: पूजन के दौरान 7 गांठों वाला कलावा या चांदी का कड़ा शिव जी के सामने रखकर पूजें, और पूजा के बाद इसे माताएं अपने दाहिने हाथ में बांधती हैं। संतान की लंबी उम्र, रक्षा और स्वास्थ्य की कामना के लिए 7 गांठों वाला सूती डोरा या कलावा भगवान शिव को अर्पित करके कलाई पर बांधा जाता है।
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