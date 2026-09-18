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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 18 September 2026 (12:03 IST)

राधा अष्टमी 2026: श्रीराधा से जुड़े ब्रजमंडल के इन पवित्र स्थानों की जानें दिव्य लीलाएं

shri krishan radha ashtami vrindavan
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 18 Sep 2026 (12:07 IST)
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भाद्रपद माह के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी को श्रीकृष्‍ण का जन्मोत्सव रहती है तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्रीराधा जी का जन्मोत्सव रहता है। श्रीराधा जी की जयंती को राधा अष्टमी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि श्रीराधा रानी जी का मधुरा, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, सांकेतिक तीर्थ, बरसाना, वृंदावन और द्वारिका से क्या है संबंध?
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श्रीराधा रानी का ब्रज और द्वारिका के इन पवित्र धामों से अत्यंत भावुक, आध्यात्मिक और लीला-आधारित संबंध है:-

मधुरा (मथुरा):

मथुरा कंस की नगरी और श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है। जब श्रीकृष्ण मथुरा चले गए, तब श्रीराधा और ब्रजवासियों के लिए मथुरा विरह (वियोग) की भूमि बन गई। यहाँ की लीलाएँ राधा-कृष्ण के प्रेम की गहराई और विरह-वेदना को दर्शाती हैं।
 

गोकुल:

यह श्रीकृष्ण का बाल्यकाल स्थल है। श्रीराधा रानी का जन्म मथुरा के निकट रावल गाँव में हुआ था, लेकिन बाल्यकाल में गोकुल की गलियों में ही श्रीराधा और श्रीकृष्ण की पहली बाल-लीलाएँ और दर्शन हुए थे।
 

नंदगांव:

यह नंदबाबा और माता यशोदा का निवास स्थान है। श्रीराधा रानी प्रतिदिन अपनी सखियों के साथ नंदगांव जाकर श्रीकृष्ण और नंदबाबा के परिवार के लिए अपने हाथों से कढ़ी-भात और दिव्य व्यंजन बनाती थीं, क्योंकि उन्हें दुर्वासा ऋषि से अमरता का वरदान प्राप्त था।
 

गोवर्धन:

गोवर्धन पर्वत राधा-कृष्ण के मिलन, रासलीला और दान-लीला की प्रमुख स्थली है। यहाँ स्थित 'राधा कुंड' को श्रीराधा रानी का हृदय माना जाता है। गोवर्धन पर ही मानसी गंगा और कुसुम सरोवर जैसे स्थान हैं जहाँ राधा-कृष्ण की मधुर लीलाएँ हुईं।
 

सांकेतिक तीर्थ (संकेत वट):

यह नंदगांव और बरसाना के ठीक बीच स्थित है। 'संकेत' का अर्थ है इशारा या गुप्त स्थान। यहाँ श्रीराधा और श्रीकृष्ण अपनी सखियों के माध्यम से पहले से तय किए गए गुप्त समय और स्थान पर आपस में मिलते थे।
 

बरसाना:

बरसाना श्रीराधा रानी की निज भूमि (जन्म/निवास स्थान) है। उनके पिता राजा वृषभानु और माता कीर्ति यहीं निवास करते थे। बरसाना की भानुघर पहाड़ी, गहवर वन और लठमार होली की परंपरा सीधे श्रीराधा रानी के अधिकार और प्रेम-माधुर्य से जुड़ी है।
 

वृंदावन:

वृंदावन श्रीराधा रानी की प्राण-स्थली और रासमंडल की भूमि है। यहाँ वे 'वृंदावनेश्वरी' (वृंदावन की स्वामिनी) के रूप में पूजी जाती हैं। सेवा कुंज, निधिवन और रासस्थली में श्रीकृष्ण स्वयं श्रीराधा के चरणों की सेवा करते हैं।
 

द्वारिका:

द्वारिका ब्रज मंडल में नहीं आता है लेकिन मान्यता है कि श्रीराधा रानी श्रीकृष्‍ण से कुरुक्षे‍त्र के बाद द्वारिका में मिली थीं। द्वारिका श्रीकृष्ण की राजसी राजधानी है। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार, भौतिक रूप से भले ही श्रीकृष्ण द्वारिका के राजा बने, लेकिन आध्यात्मिक और सूक्ष्म रूप से श्रीराधा का भाव और प्रेम श्रीकृष्ण के साथ सदैव द्वारिका में भी विराजमान रहा। कई कथाओं में वर्णित है कि अपने अंतिम काल में श्रीराधा द्वारिका पहुँची थीं और श्रीकृष्ण की वंशी की धुन सुनते हुए उनके निज धाम में लीन हो गई थीं।
 

अस्वीकरण (Disclaimer):

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