  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. pitra-paksha-2026-shraddh-ka-bhojan-kauwa-na-khaye-kya-hota-hai-pitar
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Monday, 28 September 2026 (18:43 IST)

पितृ पक्ष 2026: श्राद्ध का भोजन कौवा न खाए तो क्या होता है? क्या सच में कौवे को पितरों का रूप माना जाता है?

shraddha paksha 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 28 Sep 2026 (18:43 IST)
google-news
श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के दौरान कौवों को भोजन कराने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और शास्त्रसम्मत है। वर्ष 2026 में श्राद्ध पक्ष 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इस आलेख को कौवों के धार्मिक महत्व, पौराणिक कथाओं, संकेतों और उनके व्यवहारिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है।
 

1. कौवे और पितरों का धार्मिक संबंध

पितृ प्रतीक व आश्रय स्थल: शास्त्रों में कौए और पीपल के वृक्ष को पितृ प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कई पुण्यात्माएं कौवे के रूप में जन्म लेकर सही समय और गर्भ का इंतजार करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सर्वप्रथम कौवे का रूप धारण कर सकती है।
यमराज का प्रतीक: कौवे को यमराज का संदेशवाहक/प्रतीक माना जाता है। चूंकि पितर यमलोक में निवास करते हैं, इसलिए कौवे को भोजन कराने से संदेश सीधे यमलोक तक पहुंचता है।
अतिथि और भविष्य का सूचक: कौवे को अतिथि के आगमन की पूर्व सूचना देने वाला और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करने वाला पक्षी माना जाता है।
 

2. पौराणिक कथा: देवपुत्र जयंत और श्री राम का वरदान

पौराणिक कथा के अनुसार, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के चरणों में चोंच मार दी थी, जिससे वे लहुलूहान हो गईं। इस पर भगवान श्री राम ने बाण चलाकर उसकी एक आंख फोड़ दी। जब जयंत को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने क्षमा मांगी, तब श्री राम ने उसे वरदान दिया कि "तुम्हें अर्पित किया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होगा और उससे वे तृप्त होंगे।" इसी कथा के बाद से श्राद्ध में कौवों को भोजन देने की परंपरा शुरू हुई।
 

3. श्राद्ध का भोजन खाने या न खाने के संकेत

भोजन ग्रहण करना (प्रसन्नता): यदि कौआ श्राद्ध का अन्न खुशी-खुशी ग्रहण कर लेता है, तो माना जाता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और भोजन उन तक पहुंच गया है।
भोजन न खाना (अतृप्ति): यदि कौआ श्राद्ध का भोजन न छुए या मना कर दे, तो यह संकेत माना जाता है कि पितर आपसे नाराज हैं या अतृप्त हैं।
दोषों से मुक्ति: कौवे को भोजन कराने से पितृ दोष, कालसर्प दोष और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं।
 
श्राद्ध पक्ष में छत पर जाकर कौवों को अन्न-जल देना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने और पितृ-ऋण से मुक्त होने का एक पावन माध्यम है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 सितंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

शारदीय नवरात्रि 2026: महाअष्टमी और महानवमी की तिथि, पूजा मुहूर्त एवं व्रत पारण

शारदीय नवरात्रि 2026: महाअष्टमी और महानवमी की तिथि, पूजा मुहूर्त एवं व्रत पारणवर्ष 2026 में शारदीय नवरा‍त्रि का पर्व 11 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2026 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर तिथियों के समय के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है। शास्त्रों और पंचांग के अनुसार तिथियों का गणित और पूजा का सही समय इस प्रकार है:

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्रद्ध

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में चतुर्थी के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्रद्ध16 shradh paksha 2026: पितृ पक्ष के दौरान चौथ का श्राद्ध (चतुर्थी श्राद्ध) उन पूर्वजों की आत्मशांति और तृप्ति के लिए अर्पित किया जाता है, जिनका देहावसान किसी भी माह के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ हो। वर्ष 2026 में चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर को शाम 05:09 बजे से होगी और इसका समापन 30 सितंबर को दोपहर 02:55 बजे होगा। उदयातिथि और अपराह्न काल के नियम के अनुसार चतुर्थी श्राद्ध 30 सितंबर 2026, बुधवार को ही मनाया जाएगा।

विजयादशमी 2026: कब है दशहरा, रावण दहन कब होगा?

विजयादशमी 2026: कब है दशहरा, रावण दहन कब होगा?अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयादशमी (दशहरा) का महापावन पर्व इस वर्ष 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार, दशमी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे से होगा, जो अगले दिन 21 अक्टूबर को दोपहर 02:11 बजे समाप्त होगी। वहीं, इस पर्व के लिए विशेष माना जाने वाला श्रवण नक्षत्र 19 अक्टूबर की दोपहर 03:38 बजे से शुरू होकर 20 अक्टूबर की शाम 06:02 बजे तक रहेगा।

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में तृतीया के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध

16 shradh paksha 2026: श्राद्ध पक्ष में तृतीया के श्राद्ध का महत्व, जानिए कैसे और किसका करते हैं श्राद्ध16 shradh paksha 2026: पितृ पक्ष में तृतीया तिथि का श्राद्ध उन आत्मीय जनों की शांति और तृप्ति के लिए अर्पित किया जाता है, जिन्होंने किसी भी माह के शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को इस नश्वर संसार से विदा ली हो। लोक भाषा में इसे 'तीज का श्राद्ध' भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पावन तिथि 29 सितंबर 2026, मंगलवार को पड़ रही है।

अक्टूबर 2026 के ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन सहित जानिए प्रमुख व्रत एवं त्योहार

अक्टूबर 2026 के ग्रह गोचर और नक्षत्र परिवर्तन सहित जानिए प्रमुख व्रत एवं त्योहारअक्टूबर 2026 धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी (दशहरा) और करवा चौथ जैसे प्रमुख त्यौहार आ रहे हैं। इस माह में 26 अक्टूबर तक हिन्दू माह आश्‍विन मास भी रहेगा। इस माह का काफी महत्व मानाया गया है। चलिए जानते हैं इस माह के ग्रह गोचर और व्रत त्योहरों के बारे में।