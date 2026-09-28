पितृ पक्ष 2026: श्राद्ध का भोजन कौवा न खाए तो क्या होता है? क्या सच में कौवे को पितरों का रूप माना जाता है?

श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के दौरान कौवों को भोजन कराने की परंपरा अत्यंत प्राचीन और शास्त्रसम्मत है। वर्ष 2026 में श्राद्ध पक्ष 26 सितंबर से 10 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। इस आलेख को कौवों के धार्मिक महत्व, पौराणिक कथाओं, संकेतों और उनके व्यवहारिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

1. कौवे और पितरों का धार्मिक संबंध

पितृ प्रतीक व आश्रय स्थल: शास्त्रों में कौए और पीपल के वृक्ष को पितृ प्रतीक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कई पुण्यात्माएं कौवे के रूप में जन्म लेकर सही समय और गर्भ का इंतजार करती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सर्वप्रथम कौवे का रूप धारण कर सकती है।

यमराज का प्रतीक: कौवे को यमराज का संदेशवाहक/प्रतीक माना जाता है। चूंकि पितर यमलोक में निवास करते हैं, इसलिए कौवे को भोजन कराने से संदेश सीधे यमलोक तक पहुंचता है।

अतिथि और भविष्य का सूचक: कौवे को अतिथि के आगमन की पूर्व सूचना देने वाला और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करने वाला पक्षी माना जाता है।

2. पौराणिक कथा: देवपुत्र जयंत और श्री राम का वरदान

पौराणिक कथा के अनुसार, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के चरणों में चोंच मार दी थी, जिससे वे लहुलूहान हो गईं। इस पर भगवान श्री राम ने बाण चलाकर उसकी एक आंख फोड़ दी। जब जयंत को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उसने क्षमा मांगी, तब श्री राम ने उसे वरदान दिया कि "तुम्हें अर्पित किया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होगा और उससे वे तृप्त होंगे।" इसी कथा के बाद से श्राद्ध में कौवों को भोजन देने की परंपरा शुरू हुई।

3. श्राद्ध का भोजन खाने या न खाने के संकेत

भोजन ग्रहण करना (प्रसन्नता): यदि कौआ श्राद्ध का अन्न खुशी-खुशी ग्रहण कर लेता है, तो माना जाता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और भोजन उन तक पहुंच गया है।

भोजन न खाना (अतृप्ति): यदि कौआ श्राद्ध का भोजन न छुए या मना कर दे, तो यह संकेत माना जाता है कि पितर आपसे नाराज हैं या अतृप्त हैं।

दोषों से मुक्ति: कौवे को भोजन कराने से पितृ दोष, कालसर्प दोष और अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं।

श्राद्ध पक्ष में छत पर जाकर कौवों को अन्न-जल देना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने और पितृ-ऋण से मुक्त होने का एक पावन माध्यम है।