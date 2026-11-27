कब मनाई जाती है काल भैरव अष्‍टमी? क्‍या है इसका महत्‍व? जानिए पौराणिक कथा

Kaal Bhairav ​​Ashtami 2026: हिंदू धर्म में भगवान शिव के अनेक स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन्हीं में एक स्वरूप भगवान काल भैरव का है, जिन्हें शिवजी का रौद्र रूप और धर्म का रक्षक माना जाता है। हर साल मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। इसे काल भैरव जयंती और भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान शिव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में काल भैरव अष्टमी कब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, भगवान काल भैरव की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा कौनसी है...

कब मनाई जाएगी काल भैरव अष्टमी 2026?

वर्ष 2026 में काल भैरव अष्टमी का पर्व 1 दिसंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। यह पर्व मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। भगवान काल भैरव की पूजा के लिए यह तिथि विशेष मानी जाती है। धार्मिक परंपराओं में इस दिन सुबह स्नान और संकल्प के साथ व्रत शुरू किया जाता है। इसके बाद भगवान काल भैरव की पूजा-अर्चना की जाती है। कई स्थानों पर रात्रि के समय विशेष पूजा, आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन भी होता है।

कौन हैं भगवान काल भैरव और क्या है उनका स्वरूप?

भगवान काल भैरव को भगवान शिव का उग्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं में उन्हें दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला और भक्तों को भय से मुक्ति दिलाने वाला देवता बताया गया है। काल भैरव के नाम का संबंध काल यानी समय से भी है।

मान्यता है कि वे समय के अधिपति हैं और सृष्टि के नियमों तथा कर्मों के न्याय से जुड़े हुए हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। भगवान काल भैरव की प्रतिमाओं में उन्हें सामान्यतः कई भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और अन्य अस्त्र-शस्त्र दिखाई देते हैं। उनके गले में मुंडमाला और शरीर पर भस्म भी दर्शाई जाती है।

काल भैरव अष्टमी क्यों मनाई जाती है? जानें धार्मिक महत्व

काल भैरव अष्टमी भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप के प्राकट्य से जुड़ी हुई है। इस दिन भक्त भगवान की आराधना करके जीवन में साहस, सुरक्षा, सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व का महत्व कई कारणों से विशेष है।

भय और नकारात्मकता से मुक्ति: भगवान काल भैरव को भय का नाश करने वाला देवता माना जाता है। इसलिए भक्त जीवन की परेशानियों और मन के डर से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं।

बाधाओं को दूर करने की कामना: मान्यता है कि भगवान काल भैरव की आराधना से जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भक्त अपने कार्यों में सफलता और उन्नति के लिए भी प्रार्थना करते हैं।

न्याय और धर्म का प्रतीक: काल भैरव को धर्म का रक्षक माना जाता है। उनका स्वरूप व्यक्ति को सत्य, न्याय और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

शिव कृपा प्राप्त करने का अवसर: भगवान काल भैरव को शिवजी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए इस दिन उनकी पूजा के साथ भगवान शिव की आराधना करना भी शुभ माना जाता है।

आत्मसंयम और अनुशासन का संदेश: काल भैरव की उपासना व्यक्ति को समय का सदुपयोग करने, अपने कर्तव्यों को समझने और गलत कार्यों से दूर रहने की सीख देती है।

काशी में क्यों खास मानी जाती है काल भैरव अष्टमी?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काल भैरव मंदिर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहां भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान काल भैरव काशी की रक्षा करते हैं और यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं।

काशी में काल भैरव अष्टमी के अवसर पर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में विशेष पूजा, आरती और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। मान्यता है कि काशी की धार्मिक यात्रा के दौरान भगवान काल भैरव के दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त उनसे अपने परिवार की सुरक्षा, सुख-शांति और कल्याण की प्रार्थना करते हैं।

भगवान काल भैरव की उत्पत्ति की पौराणिक कथा

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोनों देवता अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। इसी दौरान ब्रह्माजी ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। ब्रह्माजी के अहंकार और उनके व्यवहार से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। इसी समय उनके तेज से एक भयंकर और शक्तिशाली स्वरूप प्रकट हुआ। इस स्वरूप को भगवान काल भैरव के नाम से जाना गया।

कथा के अनुसार, काल भैरव ने ब्रह्माजी के पांचवें सिर को अपने नाखून से काट दिया। इसके बाद उन पर ब्रह्महत्या का दोष लगा और उन्हें ब्रह्माजी का कटा हुआ कपाल हाथ में लेकर भिक्षाटन करना पड़ा। भगवान काल भैरव अनेक स्थानों पर गए, लेकिन उनके हाथ से ब्रह्माजी का कपाल अलग नहीं हुआ। अंततः जब वे काशी पहुंचे, तो वहां उनका दोष समाप्त हो गया और ब्रह्माजी का कपाल उनके हाथ से गिर गया।

इसके बाद भगवान शिव ने काल भैरव को काशी का रक्षक और क्षेत्रपाल नियुक्त किया। इसी धार्मिक मान्यता के कारण भगवान काल भैरव को आज भी काशी का कोतवाल कहा जाता है।