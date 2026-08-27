लव-कुश जयंती 2026: प्रभु श्रीराम के जुड़वा पुत्र लव-कुश के बारे में जानें 5 खास बातें

Luv Kush Janmotsav: लव कुश जयंती, भगवान राम और माता सीता के जुड़वां पुत्रों को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार लव-कुश का जन्म श्रावण मास की पूर्णिमा (रक्षा बंधन के दिन) को माना जाता है। इस साल 2026 में 28 अगस्त को यह जयंती मनाई जाएगी। यह त्योहार विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है, जो कि श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लव कुश का जीवन भारतीय संस्कृति में वीरता, पितृभक्ति और मातृभक्ति का एक अनूठा उदाहरण है। प्रभु श्रीराम और माता सीता के जुड़वा पुत्र लव और कुश की पावन जयंती पर, उनके जीवन से जुड़ी 5 खास बातें:-

1. जन्म और लालन-पालन: लव और कुश का जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। वहीं उनका लालन-पालन हुआ और महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें वेद, शास्त्र और अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी।

2. अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधना: जब श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो बाल-रूप में लव और कुश ने उस दिव्य घोड़े को रोक लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया।

3. अयोध्या की सेना को पराजित करना: घोड़े की रक्षा के लिए आए श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी जैसे महान योद्धाओं को इन दोनों बालकों ने युद्ध में परास्त कर दिया था।

4. रामायण का गायन: दोनों भाइयों को महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संपूर्ण 'रामायण' कंठस्थ थी। उन्होंने श्रीराम के दरबार में जाकर मधुर स्वर में पूरी रामायण गाकर सुनाई थी, जिससे श्रीराम को उनके अपने पुत्र होने का ज्ञान हुआ।

5. राज्यों की स्थापना: आगे चलकर लव ने लवपुरी (वर्तमान लाहौर) और कुश ने कुशावती (वर्तमान कुशीनगर/विंध्य क्षेत्र) नगर की स्थापना की और वहां राज्य किया।