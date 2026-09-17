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  4. 5 Key Facts About Sage Dadhichi and Significance of Worshipping Him
Published By चेतन गौड़
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (12:57 IST)

दधीचि जयंती: ऋषि के बारे में 5 खास बातें और पूजा का महत्व

People worshipping the sage on Dadhichi Jayanti
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (12:57 IST)
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Maharishi Dadhichi Jayanti 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि को दधीचि जयंती के रूप में मनाया जाता है। महर्षि दधीचि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और पौराणिक इतिहास में परम त्याग, तपस्या और जन-कल्याण के सर्वोच्च प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन लोग ऋषि दधीचि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दान-पुण्य, असहायों की सेवा और रक्तदान/अंगदान का संकल्प लेते हैं। आइए जानते हैं दधीचि ऋषि के बारे में 5 खास बातें और महर्षि दधीचि जयंती पर पूजा का महत्‍व...
 

महर्षि दधीचि के बारे में 5 खास बातें

अस्थियों का महादान
जब वृत्रासुर नामक राक्षस का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया और कोई भी अस्त्र उसे मार नहीं पा रहा था, तब यह ज्ञात हुआ कि वृत्रासुर का वध केवल एक परम तपस्वी की अस्थियों से बने अस्त्र से ही हो सकता है। देवताओं के आग्रह पर महर्षि दधीचि ने बिना किसी संकोच के जन कल्याण के लिए जीवित अवस्था में ही अपनी देह त्याग दी और अपनी अस्थियां दान कर दीं।
 
वज्र का निर्माण
महर्षि दधीचि की दिव्य और कठोर अस्थियों से देवशिल्पी विश्वकर्मा ने 'वज्र' नामक अमोग अस्त्र का निर्माण किया। इसी वज्र से देवराज इंद्र ने महापापी वृत्रासुर का संहार कर देवलोक और पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया।
 
अथर्ववेद के ज्ञानी और शिवभक्त
महर्षि दधीचि अथर्ववेद के प्रकांड विद्वान और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे ऋग्वेदीय परंपरा के महान ऋषि अथर्व और उनकी पत्नी चित्ती के पुत्र थे। उनकी तपस्या और योग बल के कारण ही उनकी हड्डियां वज्र के समान कठोर और दिव्य हो गई थीं।
 
मधुविद्या का ज्ञान
महर्षि दधीचि को 'मधुविद्या' (ब्रह्मविद्या का एक गुप्त ज्ञान) का विशारद माना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार, उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों को अश्व (घोड़े) का सिर लगाकर इस परम गुप्त ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसके कारण उन्हें 'अश्वशिरा' भी कहा जाता है।
 
निःस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च उदाहरण
दधीचि जी का जीवन संदेश देता है कि व्यक्तिगत जीवन और देह से बड़ा धर्म और समाज कल्याण होता है। उन्होंने सिद्ध किया कि जब धर्म और निर्दोषों की रक्षा का प्रश्न आए, तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु (स्वयं के प्राण) को भी न्योछावर करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
 

दधीचि जयंती पर पूजा का महत्व

त्याग और नि:स्वार्थ भावना की प्रेरणा
दधीचि जयंती की पूजा हमें अपने जीवन से अहंकार, स्वार्थ और मोह को त्यागकर समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा देती है। महर्षि दधीचि परम तपस्वी थे। दधीचि जयंती के दिन उनका स्मरण और पूजन करने से व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक बल का संचार होता है तथा जीवन के भय और संकट दूर होते हैं।

वेद ज्ञान के महान संरक्षक होने के कारण इस दिन ऋषि दधीचि का ध्यान करने से ज्ञान, विवेक और धर्म के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इस दिन लोग ऋषि दधीचि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए दान-पुण्य, असहायों की सेवा और रक्तदान/अंगदान का संकल्प लेते हैं, जिसे इस दिन सबसे बड़ी पूजा माना गया है।
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