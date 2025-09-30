मंगलवार, 30 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (16:33 IST)

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की नवमी के दिन करें 10 अचूक उपाय, छप्पर फाड़ के आएगा धन

Shardiya Navratri ki navmi ke upay
Shardiya Navratri 2025: नवमी तिथि को मां दुर्गा के नौवें स्वरूप, मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और इस दिन किए गए उपाय बहुत फलदायी माने जाते हैं, खासकर धन और समृद्धि के लिए। यहां लाल किताब और अन्य ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर 10 ऐसे सरल और अचूक उपाय दिए गए हैं जो धन प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। ये सभी उपाय बहुत ही सरल हैं और इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ करने से निश्चित ही आपको धन और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी।
 
1. कमल गट्टे की माला: मां दुर्गा को कमल का फूल बहुत प्रिय है। नवमी के दिन 108 कमल गट्टे की माला पर मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। यह उपाय धन-धान्य की वृद्धि करता है।
 
2. कन्या पूजन: नवमी पर नौ कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, दक्षिणा और मिठाई भेंट करें। ऐसा करने से मां दुर्गा और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं।
 
3. लाल चुनरी और नारियल: मां दुर्गा को लाल रंग की चुनरी और पानी वाला नारियल अर्पित करें। चुनरी में 5 रुपए के सिक्के बांधकर माता के चरणों में रखें। यह उपाय कारोबार में तरक्की लाता है।
 
4. तांबे का सिक्का: अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर तांबे का एक सिक्का रखें। इससे धन में वृद्धि होती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है।
 
5. लौंग और कपूर का उपाय: एक कटोरी में लौंग और कपूर जलाएं और इसकी धूप पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं।
 
6. पीपल के पत्ते पर घी का दीपक: नवमी की रात को घी का दीपक जलाकर उसे एक पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और धन की प्राप्ति होती है।
 
7. चांदी की छोटी डिब्बी: एक छोटी चांदी की डिब्बी में केसर, चावल और कमल के फूल डालकर अपनी तिजोरी में रखें। यह उपाय स्थायी धन लाभ के लिए बहुत प्रभावी है।
 
8. पीली सरसों और कपूर: नवमी के दिन पीली सरसों को कपूर के साथ जलाकर घर के मुख्य द्वार के पास रखें। इससे बुरी नजर और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
 
9. गाय को रोटी खिलाएं: सुबह के समय गाय को गुड़ी मिलाकर रोटी खिलाएं। यह उपाय घर में सुख-शांति और समृद्धि लाता है।
 
10. गणेश जी की पूजा: किसी भी शुभ कार्य या उपाय से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य करें। नवमी के दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं, इससे आपके सभी कार्य बिना बाधा के पूरे होते हैं और धन लाभ होता है।
Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्री

Ashtami puja 2025: शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी के दिन घर पर हवन करने की संपूर्ण विधि और सामग्रीShardiya navratri ashtami havan 2025: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन हवन करने का विशेष महत्व है। यह हवन, नौ दिनों की पूजा का समापन और देवी दुर्गा को धन्यवाद देने का एक तरीका है। कई घरों में अष्टमी के दिन हवन होता है, खासकर जब इसी दिन कन्या पूजन और पारण किया जाता है। अष्टमी को संधि पूजा का भी महत्व है, जिसमें अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक साथ हो जाती है। इस वर्ष 30 सितंबर, 2025 को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इस लेख में, हम आपको घर पर हवन करने की सरल विधि और आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से बताएंगे।

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्व

Dussehra katha: दशहरा की 4 पौराणिक कथाएं, जिनके कारण मनाया जाता है यह पर्वDussehra 2025: आश्विन शुक्ल की दशमी को मनाए जाने वाले त्योहार को विजयादशमी और दशहरा कहते हैं। इस दिन माता दुर्गा के रूप कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया था और इसी दिन प्रभु श्रीराम ने रावण वध किया था परंतु इन दो कथाओं के अलावा भी है 2 अन्य पौराणिक कथाएं। आओ जानते हैं संक्षिप्त में ये कथाएं।

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्व

Navratri 2025: कन्या पूजन से ही क्यों होता है नवरात्रि व्रत का समापन, जानिए महत्वWhy Does The Navratri Fast End With Kanya Pujan: नवरात्रि, जो नौ दिनों तक चलने वाला शक्ति का महापर्व है, उसका समापन कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कन्याओं को देवी का साक्षात रूप माना गया है, और इसी कारण इस परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। यह पूजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह नारी शक्ति के सम्मान और उसकी महत्ता को भी दर्शाता है।

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani ka gochar: दशहरे के ठीक 1 दिन बाद होगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, 3 अक्टूबर से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनShani ka nakshatra parivartan : भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व होता है। ये बदलाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस साल दशहरे के ठीक एक दिन बाद, यानी 3 अक्टूबर, 2025 को कर्मफल दाता शनि देव अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। वे पूर्वभाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ पद में प्रवेश करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है। यह प्रवेश पूरे 27 साल बाद हो रहा है, जिससे कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है।

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधि

हर संकट से मुक्ति दिलाता है मां दुर्गा का यह चमत्कारी पाठ, जानिए फायदे और विधिDurga kavach ka path kaise kare: भारतीय धर्म और संस्कृति में शक्ति उपासना का एक विशेष स्थान है, और मां दुर्गा को शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना गया है। मां दुर्गा की पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है दुर्गा कवच, जिसे दुर्गा सप्तशती का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र और पाठ है, जिसे स्वयं देवी का अदृश्य कवच कहा गया है। यह भक्त को हर प्रकार के संकट, भय, और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करता है।

रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं

रावण से मिली सीख: रावण ने लक्ष्मण को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी थीं जो आज भी प्रासंगिक हैंRavans Final Lessons: लंकापति रावण, एक महान पंडित और परम शिव भक्त होने के बावजूद, अपने अहंकार और कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण पराजित हुआ। उनकी ये शिक्षाएं दर्शाती हैं कि रावण महान ज्ञानी था, जिसने अपनी सबसे बड़ी गलतियों को स्वीकार करते हुए मानवता को समय का महत्व, विनम्रता और विवेकपूर्ण व्यवहार का पाठ पढ़ाया।

Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाना क्यों माना जाता है सबसे शुभ?

Dussehra 2025: दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाना क्यों माना जाता है सबसे शुभ?Neelkanth bird dussehra wishes 2025: 02 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूरे दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, इसका अर्थ है कि मुहूर्त देखे बगैर कोई सा भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यदि इस दिन आपको नीलकंठ नामक पक्षी दिखाई दे तो समझ जाना की पूरा साल आपके लिए शुभ रहने वाला है और आपके साथ अब तुरंत ही कुछ शुभ होने वाला है। 02 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा।

Dussehra 2025: शमी वृक्ष का पूजन कर मनाएं विजयादशमी, जानें पूजा का महत्व

Dussehra 2025: शमी वृक्ष का पूजन कर मनाएं विजयादशमी, जानें पूजा का महत्वDussehra celebration in India : देश के अलग-अलग हिस्सों में विजयादशमी का पर्व अपनी-अपनी लोक परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है, जो बुराई एवं अहंकार का प्रतीक है। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा एवं शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है।

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करते हैं पूजन?Dussehra 2025: अश्विन माह की दशमी के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन कई घरों में शस्त्र पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा से पहले अपराजिता देवी की पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा अभिजीत या विजय मुहूर्त में करते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है शस्त्र पूजन का समय।

Durga Visarjan 2025: शारदीय नवरात्रि में विसर्जन का महत्व

Durga Visarjan 2025: शारदीय नवरात्रि में विसर्जन का महत्वDurga Navami 2025: हमारे सनातन धर्म में हर पर्व का एक ख़ास महत्त्व होता है। देवी विसर्जन या गणेश विसर्जन का भी बहुत गूढ़ अर्थ है। देवी या गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हमारी साधना की प्रगति को इंगित करता है। जब साधना का प्रथम चरण होता है तब हमें किसी ना किसी आधार की; किसी ना किसी अवलम्बन की आवश्यकता होती है...
