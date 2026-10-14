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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (12:04 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: बंगाल में कल्पारंभ से दुर्गा विसर्जन तक निभाई जाती हैं ये खास परंपराएं

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Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (12:04 IST)
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Bengal Sharadiya Navratri 2026: बंगाली समाज में माँ दुर्गा को आराध्य देवी के साथ घर आई बेटी माना जाता है, जिनका स्वागत मायके में पूजा-पाठ और उत्सव से होता है। इस वर्ष सप्तमी तिथि दो दिन होने के कारण पूजा चार दिन के बजाय पूरे पांच दिन, 16 से 20 अक्टूबर तक चलेगी। 10 वर्षों में यह योग पहली बार बना है। चलिए जानते हैं बंगाली नवरात्रि पूजा के अनुष्ठान और उसका समय।
 

षष्ठी तिथि का समय

प्रारंभ: 16 अक्टूबर 2026, दोपहर 03:25 बजे से
समाप्त: 17 अक्टूबर 2026, सुबह 05:54 बजे तक
 

पूजा के प्रमुख चरण और परंपराएं

कल्पारम्भ: दुर्गा पूजा की शुरुआत सुबह घट स्थापना और माँ दुर्गा के पूजन से होती है, जिसमें अगले तीन दिनों यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा का संकल्प लिया जाता है।
अकाल बोधन: सायंकाल में देवी को निद्रा से जगाने के लिए 'बोधन' किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्षिणायन में देवता निद्रा में रहते हैं, इसलिए भगवान राम द्वारा रावण वध से पूर्व माँ दुर्गा को जगाने की परंपरा के तहत बेल वृक्ष के नीचे कलश स्थापित कर प्रार्थना की जाती है।
अधिवास: बेल के वृक्ष को पवित्र कर उसमें सांकेतिक रूप से माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है।
आमंत्रण: माँ दुर्गा को अगले दिन होने वाली महासप्तमी की पूजा के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है।
बिल्व वृक्ष का महत्व: माँ दुर्गा का वास बेल के पेड़ की शाखा में माना जाता है, इसीलिए उनकी पूजा बेल के पेड़ के पास या उसकी डाली का पूजन करके की जाती है।
 

दिवसवार पूजा क्रम और गतिविधियां

16 अक्टूबर, षष्ठी पूजन: देवी का बोधन, अधिवास और आमंत्रण
17 एवं 18 अक्टूबर, सप्तमी पूजन: नवपत्रिका स्नान और प्राण-प्रतिष्ठा
19 अक्टूबर, अष्टमी पूजन: पुष्पांजलि और संधि पूजा में 108 दीप प्रज्वलित करना
20 अक्टूबर, नवमी पूजन: ढाक की थाप के साथ धुनुची नृत्य
21 अक्टूबर, दशमी - सिंदूर खेला और विसर्जन: महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला और प्रतिमा का विसर्जन
 
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