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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 10 October 2026 (13:12 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: कलश और घटस्थापना की विधि, महत्व और मुहूर्त

shardiya navratri ghat kalash sthapana ka shubh muhurt vidhi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (13:12 IST)
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शारदीय नवरात्रि केवल तिथियों की गणना नहीं, बल्कि आपके द्वार पर भक्ति, ऊर्जा और दिव्य चेतना के आगमन का पावन समय है। 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले इन नौ दिनों में ब्रह्मांड की आद्याशक्ति आपके घर में प्रविष्ट होती है। इस साधना यात्रा की सबसे प्रमुख धुरी 'घट' और 'कलश' की स्थापना है, जो आपके गृहस्थ जीवन में साक्षात देवत्व को पधारने का संकल्प है।

घट एवं कलश स्थापना का अध्यात्मशास्त्र

चाहे शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र, साधना का मुख्य आधार घट और मंगल कलश ही बनते हैं।
घट (सृष्टि की प्रतिकृति): मिट्टी का पात्र इस चराचर जगत, प्रकृति और हमारी देह का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बोए जाने वाले 'जौ' (ज्वारे) जीवन के निरंतर सृजन और समृद्धि के प्रतीक हैं।
मंगल कलश (ब्रह्मांडीय ऊर्जा): तांबे या मिट्टी का कलश समस्त ब्रह्मांड, तीर्थों और देवी-देवताओं की उपस्थिति को समेटे रहता है। इसे स्थापित करने का सीधा अर्थ है- अपने व्यक्तिगत जीवन में ऋद्धि, सिद्धि और शांति को आमंत्रित करना।
 

घट स्थापना और पूजन के शुभ मुहूर्त (11 अक्टूबर 2026)

नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातःकाल से ही शुभ वेला प्रारंभ हो जाती है। अपने समय नियोजन के अनुसार आप इन पावन मुहूर्तों में कलश स्थापित कर सकते हैं:
प्रातःकालीन मुख्य मुहूर्त
घट स्थापना का समय: सुबह 06:19 बजे से 10:11 बजे तक।
दिवस के विशेष शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:04 बजे से दोपहर 02:50 बजे तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:56 बजे से शाम 06:21 बजे तक।

चौघड़िया के अनुसार समय-चक्र

शुभ चौघड़िया (प्रातः एवं दोपहर): सुबह 07:46 से 09:13 (चर), सुबह 09:13 से 10:41 (लाभ), सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 (अमृत) तथा दोपहर 01:35 से 03:02 बजे तक (शुभ)।
रात्रि चौघड़िया: शाम 07:29 बजे से रात्रि 09:02 बजे तक (अमृत)।

स्थापना और पूजन की प्रामाणिक विधि

1. घट रचना (प्रकृति का आवाहन)
  • घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) को पवित्र करके वहां लकड़ी की एक साफ चौकी रखें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं।
  • अब एक चौड़े मुंह का मिट्टी का पात्र लें। उसमें सबसे पहले शुद्ध मिट्टी की एक परत बिछाएं, फिर मुट्ठी भर जौ छिड़कें। इसके ऊपर पुनः मिट्टी और जौ की दूसरी परत लगाएं। अंत में हल्की मिट्टी डालकर ऊपर से जल की कुछ बूंदें छिड़कें ताकि मिट्टी में स्वाभाविक नमी बनी रहे।

2. मंगल कलश का अलंकृत रूप

  1. तांबे अथवा मिट्टी के कलश में स्वच्छ जल भरें। कलश के कंठ पर पवित्र कलावा (मौली) लपेटें और उसके मुख्य भाग पर रोली से स्वास्तिक का शुभ चिह्न अंकित करें।
  2. कलश के जल में थोड़ा गंगाजल, अक्षत और सिक्का डालें। अब कलश के मुख पर आम या अशोक के पांच पल्लव (पत्ते) सजाएं। एक जटाधारी नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर, उस पर कलावा बांधें और उसे पत्तों के बीचों-बीच इस तरह टिकाएं कि नारियल का मुख आपकी ओर हो। इस तैयार कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र के ठीक मध्य में स्थापित कर दें।
 

3. दिव्य शक्तियों का आवाह्न

स्थापना पूर्ण होते ही हाथ जोड़कर मन को एकाग्र करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। इसके पश्चात माता दुर्गा सहित नवग्रहों और समस्त देवी-देवताओं का आवाह्न करते हुए प्रार्थना करें: "हे मां जगदम्बा, हे समस्त दिव्य शक्तियों! इस पावन कलश में नौ दिनों के लिए विराजमान होकर हमारे घर-परिवार पर अपनी अनुकंपा और आशीर्वाद बनाए रखें।"
 

4. पूजन एवं साधना

षोडशोपचार पूजा:अब कलश का पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। रोली-चंदन से तिलक लगाएं, अक्षत और ताजे पुष्पों की माला अर्पित करें। कलश के समीप मौसमी फल, मिष्ठान और नैवेद्य सजाएं। सुगंधित धूप और शुद्ध घी का दीपक जलाकर मां की आरती करें।
 
विशेष ध्यातव्य: इन नौ दिनों के दौरान जौ वाले पात्र में जल की पर्याप्त नमी बनाए रखें। जैसे-जैसे ये जौ अंकुरित होकर हरे-भरे लहराएंगे, वैसे-वैसे आपके जीवन और घर-परिवार में सुख, आरोग्य और आर्थिक समृद्धि का विस्तार होगा।
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