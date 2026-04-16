दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, आपस में टकराए 2 विमानों के पंख, मची अफरातफरी

Wings of two planes collided : दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार दोपहर को टैक्सीवे पर अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमानों के पंखों के टकराने से दोनों विमानों को हुए नुकसान के कारण उन्हें उड़ान से रोक दिया गया है। यह घटना अपराह्न करीब 2.15 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल एक पर हुई जब अकासा एयर का विमान उड़ान भरने के लिए निकलने वाला था और स्पाइसजेट का विमान पार्किंग स्टैंड की तरफ जा रहा था। उसी वक्त उसके पंख पास में कड़े अकासा विमान के पंख से टकरा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरातफरी जैसा माहौल बन गया।

दिल्ली हवाई अड्डे पर गुरुवार दोपहर को टैक्सीवे पर अकासा एयर और स्पाइसजेट के विमानों के पंखों के टकराने से दोनों विमानों को हुए नुकसान के कारण उन्हें उड़ान से रोक दिया गया है। यह घटना अपराह्न करीब 2.15 बजे हवाई अड्डे के टर्मिनल एक पर हुई जब अकासा एयर का विमान उड़ान भरने के लिए निकलने वाला था और स्पाइसजेट का विमान पार्किंग स्टैंड की तरफ जा रहा था।

उसी वक्त उसके पंख पास में कड़े अकासा विमान के पंख से टकरा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरातफरी जैसा माहौल बन गया। मामूली टक्कर के बाद स्पाइस जेट के विमान का दांया विंगलेट टूट गया, वहीं अकासा विमान के बाएं हिस्से का एक पार्ट भी प्रभावित हुआ। अकासा एयरलाइन की ओर से भी इस घटना पर बयान जारी किया गया है। एयरलाइन के मुताबिक, सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से विमान से उतार लिया गया है।

घटना के तुरंत बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए और दोनों विमानों की जांच शुरू कर दी गई। प्रभावित विमानों को फिलहाल सेवा से हटा दिया गया है ताकि विस्तृत तकनीकी जांच की जा सके। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर इसे ग्राउंड मूवमेंट के दौरान समन्वय में कमी से जुड़ा मामला माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

Edited By : Chetan Gour