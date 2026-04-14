बिहार में क्या सम्राट चौधरी बनेंगे भाजपा के पहले मुख्यमंत्री, नाम के एलान से पहले कई संकेत?

बिहार में भाजपा का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बना सस्पेंस अब से कुछ ही देऱ में खत्म हो जाएगा। आज दोपहर बाद पटना में भाजपा विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक के तौर पर भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और नए सीएम के नाम का एलान करेंगे। वहीं बुधवार को सुबह 11 बजे नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने जा रहा है।





सम्राट चौधरी के सीएम बनने के संकेत- एक ओर जहां बिहार में नए सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की पंसद भी माना जाता है। नीतीश कुमार कई मौके पर सम्राट चौधरी की तारीफ कर चुके है। हाल में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने कई सभाओं में सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उनसे जनता का अभिवादन कुछ इस तरह करवाया, जैसे नीतीश ये बता रहे हों कि मेरे बाद कौन। ओबीसी समुदाय से आने वाले सम्राट चौधरी भाजपा के सोशल इंजनीयरिंग फॉर्मूला पर फिट बैठते है। सरकार और संगठन में सम्राट चौधरी की पकड़ भी उनकी दावेदारी को मजबूत करती है





वहीं विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में सम्राट चौधरी को पहली बार गृह विभाग की जिम्मेदारी देकर भाजपा ने उनके कद में इजाफा किया है। वहीं सम्राट चौधरी के सीएम बनने के संकेत राजधानी पटना में सोमवार से लगातार मिल रहे है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर मुलाकात और बैठकों का केंद्र उनका सरकारी आवास बन गया। सम्राट चौधरी से मिलने ललन सिंह और संजय झा डिप्टी सीएम आवास पहुंचे। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी और संगठन महासचिव भीखूभाई दलसानिया भी सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे। इन मुलाकातों के बाद बिहार की सिसायत में सम्राट चौधरी का घर सत्ता का नया केंद्र बनता दिख रहा है, जो इस बात का स्पष्ट इशारा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है।





वहीं सम्राट चौधरी से राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा के मिलने के बाद अटकलों का दौर और तेज हो गया है। कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह के बारे में चर्चा करने के लिए राज्यपाल के सचिव सम्राट से मिलने गए थे। वहीं नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार भी सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे। दीपक कुमार ही सरकार की सारी प्रशासनिक व्यवस्था पर सीएम के लिए नजर रखते हैं। दीपक कुमार का सम्राट चौधरी के आवास जाना भी अगली सरकार के नेता का मजबूत संकेत है।





श्रेयसी सिंह- अगर बिहार में भाजपा चौंकाने वाला फैसला करती है तो प्रदेश को पहली महिला सीएम मिलना भी तय है। ऐसे में सम्राट चौधरी के बाद वर्तमान में नीतीश सरकार में खेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह का नाम बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेस में शामिल है। पिछले दिनों श्रेयसी सिंह के दिल्ली दौरे और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद उनका नाम सोशल मीडिया पर तेजी से लिया जा रहा है। जमुई से भाजपा व‍िधायक श्रेयसी सिंह का नाम सोशल मीडिया पर तेजी से लिया जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर उनके समर्थन में लगातार पोस्ट और डिजिटल कैंपेन चलाए जा रहे हैं।





श्रेयसी सिंह क युवा नेतृत्व और विकास के प्रतीक के तौर पर लिया जा रहा है। श्रेयसी सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत मानी जाती है। उनके पिता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह सांसद रहे थे और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उन्हें एक सर्वमान्य और प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता था। उनकी माता पुतुल कुमारी भी सांसद रह चुकी हैं।

