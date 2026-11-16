महंगाई का एक और झटका, अक्टूबर में 12.29% पर पहुंची थोक मुद्रास्फीति, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

wholesale inflation rises: देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ईंधन, बिजली, खाद्य पदार्थों और खनिजों की कीमतों में तेजी के कारण अक्टूबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 12.29 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इससे पहले सितंबर महीने में थोक महंगाई दर 11.39 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

क्यों बढ़ी थोक महंगाई दर?

आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में थोक मुद्रास्फीति बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से चार प्रमुख क्षेत्रों की कीमतों में आई तेजी जिम्मेदार है। दरअसल, ऊर्जा और ईंधन की लागत बढ़ने से माल ढुलाई और उत्पादन खर्च में इजाफा हुआ है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की खाने-पीने की वस्तुओं के थोक दाम बढ़ने से महंगाई दर को हवा मिली है। इसके साथ ही औद्योगिक कच्चे माल, खनिजों और गैर-खाद्य उत्पादों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भी थोक मूल्य सूचकांक को ऊपर धकेला है।

आम आदमी पर इसका क्या होगा असर?

थोक महंगाई दर का सीधा संबंध उत्पादकों, कंपनियों और थोक व्यापारियों की लागत से होता है। जब थोक स्तर पर वस्तुएं महंगी होती हैं, तो उसका असर कुछ समय बाद खुदरा बाजार और आम आदमी की जेब पर भी दिखने लगता है। थोक बाजार में खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से आने वाले दिनों में आटा, दाल, सब्जियां, पैकेटबंद खाद्य उत्पाद और अन्य दैनिक जरूरत के सामानों की खुदरा कीमतें बढ़ सकती हैं।

खनिज, ईंधन और बिजली महंगी होने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए अपने उत्पादों (जैसे एफएमसीजी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आदि) की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। ईंधन की कीमतों में तेजी का सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ता है, जिससे न केवल सामान की ढुलाई महंगी होती है, बल्कि आम लोगों के लिए आवागमन का खर्च भी बढ़ सकता है।

यदि थोक महंगाई का यह दबाव लंबे समय तक बना रहता है और खुदरा मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है, तो केंद्रीय बैंक (RBI) के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है, जिसका असर आम आदमी के होम लोन और ऑटो लोन की ईएमआई (EMI) पर भी पड़ सकता है।