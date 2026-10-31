  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Who is Nidhi Razdan, CM Omar Abdullah’s second wife?
Published By नवीन रांगियाल
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (22:36 IST)

कौन हैं सीएम उमर अब्‍दुल्‍ला की दूसरी बीवी निधि राजदान, कितनी पढ़ी लिखी हैं और पहले किससे हुई थी शादी?

Nidhi Razdan
Published By: नवीन रांगियाल
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (22:36 IST)
google-news
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है। उमर ने शनिवार को दोनों की 2 तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा- ‘कल एक नई शुरुआत हुई,’ इस बारे में दोनों ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जानकारी दी है।

पोस्ट के साथ उन्होंने रिंग इमोजी भी लगाया। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स दोनों की शादी और सगाई को लेकर कयास लगा रहे हैं। निधि ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में रिंग इमोजी के साथ लिखा, इट्स डन ब्रो। उमर का पहली पत्नी पायल के साथ इस साल 31 जुलाई को तलाक हुआ था। ऐसे में चर्चा हो रही है कि आखिर निधि राजदान कौन हैं और पहले उनकी शादी किस से हुई थी।

कौन हैं निधि राजदान : बता दें कि निधि राजदान एक भारतीय पत्रकार है। उनकी पारिवारिक जड़ें जम्मू कश्मीर के बड़गांव से जुड़ी हुई हैं। निधि राजदान ने देश के कई बड़े नेशनल चैनलों में काम किया है। निधि राजदान को 2009 में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता में बेहतरीन काम करने के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा 2010 में उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य की तरफ से पत्रकारिता में बेहतरीन काम के लिए आउटस्टैंडिंग मीडिया प्रसेंस अवार्ड भी दिया गया था।

कितनी पढ़ी लिखी है निधि राजदान : निधि राजदान ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के एपीजे स्कूल शेख सराय से पूरी की। इसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज नई दिल्ली से बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से रेडियो और टीवी जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया।

नीलेश मिश्रा से हुई थी पहली शादी : बता दें कि निधि राजदान का जन्म 11 अप्रैल 1977 को नई दिल्ली में हुआ था, हालांकि उनका परिवार जम्मू कश्मीर के बड़गांव का रहने वाला है। वहीं निधि राजदान की पहली शादी नीलेश मिश्रा से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया। इसके अलावा निधि राजदान के पिता महाराज कृष्ण राजदान भी पत्रकार रहे हैं।

1994 में हुई थी पायल से शादी : बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल के तलाक की मंजूरी दी थी। दोनों की शादी 32 साल पहले हुई थी। दोनों 2011 से अलग रह रहे थे। दोनों ने कोर्ट को बताया कि आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी विवादों को सुलझाने का फैसला किया है।
उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की शादी 1994 में हुई थी। दोनों की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों के दो बेटे जाहिर और जामिर हैं। दोनों 2009 से अलग रह रहे थे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
PM नरेंद्र मोदी ने ली एकता परेड की सलामी, देश की सुरक्षा के लिए सजग रहने की दिलाई शपथ

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंजभारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटसदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। पात्र किसानों को इस किस्त के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोल

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोलIDBI Bank Privatization Row: केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच बैंकिंग सेक्टर के अतीत और वर्तमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी बिक्री पर उठाए गए सवालों का कड़ा पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान बैंकों के कथित दुरुपयोग और घोटालों की लंबी फेरिस्ट सामने रखी है। इस तीखे राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ और वित्तीय नीतियों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड उच्च स्तर से आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। आल टाइम हाई स्तरों से गोल्ड लगभग 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ऑल-टाइम हाई से 2.33 लाख रुपए प्रति किग्रा से अधिक टूटकर निचले स्तरों पर कारोबार कर रही है। इस बड़ी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण और आने वाले समय के लिए बाजार का दृष्टिकोण नीचे प्रस्तुत है:

PM नरेंद्र मोदी ने ली एकता परेड की सलामी, देश की सुरक्षा के लिए सजग रहने की दिलाई शपथ

PM नरेंद्र मोदी ने ली एकता परेड की सलामी, देश की सुरक्षा के लिए सजग रहने की दिलाई शपथसरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के एकता नगर में आज एकता परेड का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की शपथ दिलाई। गुजरात के एकता नगर में शनिवार को सरदार पटेल की जयंती पर एकता परेड का आयोजन किया गया।

इजरायल में नेतन्याहू या आइसेनकोट, 10 नवंबर को होगा फैसला, आखिर किसकी होगी ताजपोशी?

इजरायल में नेतन्याहू या आइसेनकोट, 10 नवंबर को होगा फैसला, आखिर किसकी होगी ताजपोशी?इजरायल में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब 10 नवंबर तक फैसला हो जाएगा कि देश का अगला पीएम कौन होगा। जानिए किसकी सरकार बनने के मिल रहे हैं संकेत और क्‍या है समीकरण? इजरायल के कड़े मुकाबले वाले संसदीय चुनावों में सभी वोटों की गिनती पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी 'नेसेट' (इजरायली संसद) में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उनके पास सत्ता में एक और कार्यकाल हासिल करने के लिए जरूरी सीटों की संख्या नहीं है।

वंदे भारत स्लीपर में लगे हैं 16 कोच, एकसाथ 823 यात्री कर सकते हैं यात्रा

वंदे भारत स्लीपर में लगे हैं 16 कोच, एकसाथ 823 यात्री कर सकते हैं यात्रारेलमंत्री अश्विनी वैष्णव संग ट्रेन रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से भी बातचीत की। सीएम ने इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की विशेषता से भी परिचित कराया। बताया कि इसमें 16 कोच लगे हैं। इसमें एकसाथ 823 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इसमें अनेक आधुनिक सुविधाएं भी हैं। छात्रों समेत अनेक वर्ग के लोग इस यात्रा का लाभ लेकर अभिभूत हैं।

योगी और वैष्णव ने वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर समेत 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

योगी और वैष्णव ने वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर समेत 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर, बनारस-प्रयागराज- रामबाग ट्रेन व वाराणसी सिटी- राजातालाब ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दोनों नेताओं ने भीतर जाकर ट्रेन की सुविधाएं देखीं। उन्होंने स्कूली बच्चों और लोको पायलट से बातचीत की। एक बच्चे ने ट्रेन को लेकर बनाई अपनी आकर्षक पेंटिंग भी दोनों नेताओं को भेंट की।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।